О, на левый берег выскочили? В украинских сводках этого нет..
Антоновский мост, наш берег Днепра. Херсонская областьПротивник третьи сутки удерживает небольшой плацдарм на нашем берегу. Подразделения ВС России отошли из района, так как постоянное действие вражеской артиллерии и ССО противника создало угрозу окружения наших сил. Отходили с боями, на выручку пришли соседние подразделения. В результате боев ВС России понесли потери.На 18:00 противник силами до 50 человек действует на нашей территории, в темное время суток наращивает группу и снабжает ее боеприпасами и техническими средствами. Старается расширить зону контроля. Малая дистанция по воде (до 1 км) не позволяет оперативно наносить артиллерийские удары по скоростным лодкам противника.На нашем берегу враг имеет мобильные установки РЭБ, наши операторы FPV-дроны задачу нанесения ударов выполнить не смогли: потеря связи
ОГОНЬ БАТАРЕЯ... Огонь российских миномётов смёл три группы штурмовиков ВСУ Всю мощь огневых миномётов русских в ходе спецоперации на Украине испытали на себе три группы штурмовиков ВСУ в районе Бахмута. Противник попытался тайком выдвинуться в направлении Берховки. Но просчитался. Все три группы врага были обнаружены нашими военными.По словам начальника пресс-центра группировки Вооружённых сил России "Юг" Вадима Астафьева, "огнём минометов наступающие силы врага были рассеяны".В интервью РИА Новости он уточнил, что штурмовиков ВСУ русские войска также остановили не только в направлении Берховки, но и в районе населённых пунктов Весёлое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" НЕ НРАВИЛСЯ? ЖДИТЕ ПАРАД ИЗВРАЩЕНЦЕВ! Тысячи трансов скандировали «Мы идём за вашими детьми» во время ежегодного марша трансвеститов в Нью-Йорке «Мы здесь, мы гомосексуалисты, мы идём за вашими детьми», — кричала толпа. При этом многие были облачены в провокационную одежду и танцевали топлесс. В западных источниках удалось найти расшифровку термина «Мы идём за вашими детьми». Выглядит все очень устрашающе.«Мы изнасилуем ваших сыновей, символ вашей слабой мужественности, ваших пустых мечтаний и вульгарной лжи. Мы соблазним их в ваших школах, в ваших общежитиях, в ваших спортзалах, в ваших раздевалках, на ваших спортивных площадках, в ваших семинариях, в ваших молодёжных группах, в туалетах ваших кинотеатров, в ваших армейских казармах, на ваших стоянках для грузовиков, во всех ваших мужских клубах, в ваших зданиях Конгресса, везде, где мужчины находятся вместе. Ваши сыновья станут нашими слугами и будут выполнять наши приказы. Они будут преображены в наш образ. Они будут любить и желать нас».
БЕЛАРУСЬ СЛЕДУЮЩАЯ? Белоруссия уверяет, что западные страны ведут подготовку террористов для вооружённого вторжения.
На территорию Белоруссии готовится вторжение террористов, которых обучили западные страны. Об этом заявил заместитель начальника следственного управления комитета госбезопасности республики Константин Бычек. "КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1".
Бычек добавил, что готовят преступников на базе спецподразделений и вооруженных формирований. "В Польше - это "Гром", в Литве - Союз стрелков Литвы, на Украине - СБУ и подразделения украинской военной разведки", - уточнил представитель КГБ. После этого, объяснил Константин Бычек, боевики проходят так называемую "обкатку" на поле боя. Для этого их отправляют на юго-восток Украины. Затем они становятся инструкторами, ведут подготовку терактов и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию.
Бычек подчеркнул, что КГБ страны уже известны конкретные личности сотрудников спецслужб, занимающихся подготовкой террористов, а также финансирующие их фонды. Ранее Совет безопасности Белоруссии заявил, что страна остаётся союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. "Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе - подарок коллективному Западу", - отмечается в сообщении.
ША, БОЯТЬСЯ! Польша решила укрепить границу с Белоруссией на фоне новостей о том, что туда переедет ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. В эфире польского телевидения он отметил, что внимательно следит за событиями в России, а военные дополнительно укрепили границу с Калининградской областью и Белоруссией. Такие меры премьер объяснил риском угрозы со стороны Москвы. Он назвал действия российского и белорусского лидеров «странными». Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против Пригожина закроют, а сам Пригожин уедет в Белоруссию.
Да кстати г-жа Таноми, объясните пожалуйста мне убогому смысл термина " русофобия". Используя свои скудные познания в греческом,я так понимаю, это страх всего русского? в нынешних трактовках я запутался. Это то ли неприятие всего русского, то ли неприятие действий российского руководства. разъясните пожалуйста. Когда зародился термин было более менее понятно, лозунги были такие Россия -тюрьма народов, царский режим - жандарм Европы. Сейчас то что?
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