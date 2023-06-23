НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В "Казпочте" объяснили, почему не отправляют уведомления на казахском языке
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47059
В "Казпочте" объяснили, почему не отправляют уведомления на казахском языке
Отправлено: 23.06.23 - 18:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальных сетях казахстанцы возмутились тем, что АО "Казпочта" отправляет СМС-сообщения своим клиентам только на русском языке. Пресс-служба национального оператора почтовой связи разъяснила ситуацию.
Читать новость

Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1667
Re: В "Казпочте" объяснили, почему не отправляют...
Отправлено: 23.06.23 - 18:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
процесс будет завершен в течение месяца


За 30 лет тауельсиздыка наконец то процесс идет к завершению))) месяц остался, потерпите)))) :lol: :lol: :lol:
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
633
Re: В "Казпочте" объяснили, почему не отправляют...
Отправлено: 26.06.23 - 10:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
потерпите))

некогда ждать! нужно срочно дать разъяснения!
не понятно что пишет казпочта в уведомлениях!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: vofkakst, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS