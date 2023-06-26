НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нет предела человеческой глупости и жадности
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47059
Нет предела человеческой глупости и жадности
Отправлено: 26.06.23 - 09:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечная проблема Кустаная - горе-проектировщики сразу не определили границы многоэтажной и индивидуальной застройки. Потом, конечно, приняли генплан, по которому весь временный колхоз должны были снести и застроить по плану. Но развал и приватизация не дали сбыться планам, ничего не строили, вдобавок разрушали уже построенное.
Читать новость

v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
561
Re: Нет предела человеческой глупости и жадности
Отправлено: 26.06.23 - 09:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если бы они читали Ильяса, никаких проблем сейчас не было.

Вот это самомнение, вот это я понимаю)))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: vofkakst, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS