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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 894 из 894«1...892893894
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 19:31
#13396
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Цитата:
Vit:
Блин, сколько у тебя хат?

Две тут, всего лишь..
Одна моя, другая для мобика, третья это я отдаю тем, кто воспитал меня, но пока пользуюсь ей..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7757
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 19:33
#13397
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Цитата:
111:
Амиркины, братья и сестры,

-----С этого места поподробнее
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 19:34
#13398
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Цитата:
Гога:
рукожоп

Что есть, то есть, не спорю..
Мазать алинекс, высушивать, по 10 раз, потом тереть, вообще не умею..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 19:36
#13399
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Цитата:
Гога:
С этого места поподробнее

Хм..
Как?
Как 13 и 14 лет назад, спали кухаркины братья и сестры и с кем?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 19:53
#13400
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Вот такой стол стал, как у строителей

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 19:59
#13401
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Сразу грунтуем

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 20:18
#13402
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Как зовут? Если не секрет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 20:43
#13403
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Цитата:
Vit:
Как зовут? Если не секрет.

Сестер?
Если жену то Наталья.
Просто Наташка..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 20:46
#13404
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Такая вот сложная конструкция, тут еще шторы висели у бывших, мы их сняли с гардинами, теперь вот обрабатываем и красим

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 22:00
#13405
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Ну что ж, в 16.00 начали, то есть поехали на складскую за краской в Домострой в 14.30.
И вот в 22.00 закончили
На отмывания еще час..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 22:02
#13406
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Итого 7 с половиной часов, час перекус..
И сейчас надо жрать что то готовить..
Потолок на один раз пока что, завтра по солнцу видно будет, где пропустили и тд..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 22:48
#13407
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Цитата:
111:
Слушай, отдай мне Наталью на неделю. Блин замути у меня ремонт. Деньга есть, надо нормальные руки. У меня то сам понимаешь времени нет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 22:55
#13408
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Цитата:
Vit:
Слушай, отдай мне Наталью на неделю.

Ога..
Потом лови вас в Польше..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 23:02
#13409
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Цитата:
111:
:lol: :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.06.23 - 23:05
#13410
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Ну и после хорошей работы, особенно после покраски, можно душевно и отдохнуть..

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