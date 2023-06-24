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Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47058
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
Отправлено: 24.06.23 - 23:47
Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России. Позже в Telegram-канале Евгения Пригожина появилось аудиосообщение, в котором он сообщил, что разворачивает колонны, шедшие на Москву.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 949
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 24.06.23 - 23:47
Уже хорошо.
Пригожин понял, что зашёл в тупик и ему нужен был любой вариант выхода из него. Лукашенко вовремя его "уговорил".
Пригожин понял, что зашёл в тупик и ему нужен был любой вариант выхода из него. Лукашенко вовремя его "уговорил".
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 355
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 03:05
Дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6164
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 06:31
Погорячились и хватит. Родина одна, надо кому-то быть мудрее, переворачивать столы и бить посуду можно, только не сейчас, надеемся все стороны сделают вывод. Батьку сильно уважаю, вот кому при жизни ставить памятники и именовать улицы, молодец
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9441
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 09:28
Друг в беде не бросит,
лишнего не спросит -
Вот что значит настоящий верный друг!
Это не трусоватая дипломатия некоторых.
лишнего не спросит -
Вот что значит настоящий верный друг!
Это не трусоватая дипломатия некоторых.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3162
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 12:36
Слава Богу, что у всех хватило ума не дойти до кровавой точки.
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
Отправлено: 25.06.23 - 13:25
Бомбер..
Файтербомбер..
И да, военный аэродром Миллерово все так-же под полным контролем ЧВК Вагнер, как и аэродром Ростова и ПКП ВКС.
Файтербомбер..
И да, военный аэродром Миллерово все так-же под полным контролем ЧВК Вагнер, как и аэродром Ростова и ПКП ВКС.
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 14:15
Пригожин так прикольно говорит, если с его слов..
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
Отправлено: 25.06.23 - 16:49
Прогнал Фуфло пацанам
Тут на видео бойцы Шторм-Z недовольны, что их кинул Пригожин и сбежал
[Исправлено: 111, 25.06.2023 - 16:50]
Тут на видео бойцы Шторм-Z недовольны, что их кинул Пригожин и сбежал
[Исправлено: 111, 25.06.2023 - 16:50]
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
Отправлено: 25.06.23 - 16:59
Итог, бывший телохранитель Путина станет вместо Шойгу?
Нормально.
Повар, телохранитель, бункерный..
Что то вспомнил про фильм, Повар, вор, его жена и ее любовник..
Нормально.
Повар, телохранитель, бункерный..
Что то вспомнил про фильм, Повар, вор, его жена и ее любовник..
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
Отправлено: 25.06.23 - 17:13
Что то еще
Дмитрий Киселев в «Вестях недели», уже показанных на Дальнем Востоке, заявил, что прекращение уголовного преследования Евгения Пригожина, «очевидно, связано с помилованием».При этом помилование в этой ситуации применить невозможно, так как Пригожин еще не осужден и даже не попал под суд.О самом мятеже Киселев заявил, что его «никто не поддержал» (напомним, Пригожина из Ростова местные жители провожали аплодисментами).
Дмитрий Киселев в «Вестях недели», уже показанных на Дальнем Востоке, заявил, что прекращение уголовного преследования Евгения Пригожина, «очевидно, связано с помилованием».При этом помилование в этой ситуации применить невозможно, так как Пригожин еще не осужден и даже не попал под суд.О самом мятеже Киселев заявил, что его «никто не поддержал» (напомним, Пригожина из Ростова местные жители провожали аплодисментами).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1256
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 21:38
Не знаю какие были переговоры между Токаевым и Путиным...но жена нашего военного соседа ходила вся в слезах..и расскахала что мужа по тревоге вызвали экстренно и они ждали самолёт на Москву.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12718
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
Отправлено: 25.06.23 - 22:31
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:Передайте вашему военному соседу, пусть сопли подберёт и к маме едит. Я за него пойду родину защищать.
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