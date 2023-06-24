Отправлено: - 17:13

Что то ещеДмитрий Киселев в «Вестях недели», уже показанных на Дальнем Востоке, заявил, что прекращение уголовного преследования Евгения Пригожина, «очевидно, связано с помилованием».При этом помилование в этой ситуации применить невозможно, так как Пригожин еще не осужден и даже не попал под суд.О самом мятеже Киселев заявил, что его «никто не поддержал» (напомним, Пригожина из Ростова местные жители провожали аплодисментами).