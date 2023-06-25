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≡ "Быть готовыми к реагированию" - Внеочередное заседание Совбеза провел Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47058
"Быть готовыми к реагированию" - Внеочередное заседание Совбеза провел Токаев
Отправлено: 25.06.23 - 12:44
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В ходе мероприятия Глава государства заслушал доклады Премьер-министра, Генерального прокурора, Председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25941
Re: "Быть готовыми к реагированию" - Внеочередное...
Отправлено: 25.06.23 - 12:44
#1
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Ну и что ж, это за оперативный
план действий?... :-o
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
949
Re: "Быть готовыми к реагированию" - Внеочередное...
Отправлено: 25.06.23 - 13:02
#2
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И что ж так припозднились-то? :-)
Реагировать уже не на что.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Re: "Быть готовыми к реагированию" - Внеочередное...
Отправлено: 25.06.23 - 13:03
#3
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Так реагировать на цирк нашему президенту?
По моему это смешно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27115
Re: "Быть готовыми к реагированию" - Внеочередное...
Отправлено: 25.06.23 - 13:29
#4
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Зато чаепитие прошло успешно..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12718
"Быть готовыми к реагированию" - Внеочередное заседание Совбеза провел Токаев
Отправлено: 25.06.23 - 13:44
#5
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Если зеки и Вагнер попрут сюда, то я с вами президент. Буду добровольцем. Не люблю предателей которые сначало убивали хлопцев в Украине и теперь им толи не заплатили или много много заплатили. Развернули свои рожи.

[Исправлено: Gljuk, 25.06.2023 - 22:04]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1256
Re: "Быть готовыми к реагированию" - Внеочередное...
Отправлено: 25.06.23 - 21:37
#6
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Не знаю какие были переговоры между Токаевым и Путиным...но жена нашего военного соседа ходила вся в слезах..и расскахала что мужа по тревоге вызвали экстренно и они ждали самолёт на Москву.
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