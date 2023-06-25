Отправлено: - 13:10

Vit:

Я был в посольстве Польше 6 раз. Там из 30 человек 5 как я на работу

Цитата:Вот видишь, работаешь в нехорошей стране, где нет ни улиц Ленина, ни Сталина, других улиц, все на поляцком.И нормально ведь, мани идут, ты счастлив.А тут пара переименований, на собрания которых ты плевал и тебе уже страшно жить.У тебя смена улицы тут, отберет как то работу на поляков?