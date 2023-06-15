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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12703
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.23 - 12:55
#8416
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А как вы ролики скидываете. Просто тоже хочу скинуть.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3487
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.23 - 13:27
#8417
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Цитата:
Vit:
А как вы ролики скидываете.


Меня Гога учил, года три назад
:lol:
Изучи опции над рамкой для текста поста.
Иконка справа от иконки с деревом: видео,ссылка на видео
Пользуйся, попрактикуй

[Исправлено: таноми52, 15.06.2023 - 13:31]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25940
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.23 - 13:58
#8418
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Цитата:
таноми52:
Не грусти!

Спасибо! Таноми!!!
Вспомнил. Вроде,
вчера это было.
Первая Любовь... :oops: :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.23 - 21:33
#8419
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Цитата:
drakon:
Никто мне не пишет


Наверное ты полковник уже.

[Исправлено: alex_60, 16.06.2023 - 21:40]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.23 - 21:37
#8420
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Напиши мне письмо хоть две строчки всего..(c)

[Исправлено: alex_60, 16.06.2023 - 21:41]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.06.23 - 21:40
#8421
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25940
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.06.23 - 22:58
#8422
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Главный Торговый Центр нашего райцентра.
До 2000 года на этом месте располагалась,
Английская Воинская Часть. Теперь тут
Торговый Центр... :oops: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.06.23 - 17:52
#8423
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Цитата:
drakon:
Главный Торговый Центр


ГТЦ значит. Типа ГУМ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.06.23 - 17:53
#8424
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Какие ещё новости в деревне.
Какие птички прилетели, поспела ли кукуруза..
Поправил ли сосед покосившийся забор.

[Исправлено: alex_60, 24.06.2023 - 17:55]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.06.23 - 17:57
#8425
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и всего тебе хорошего.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.06.23 - 17:57
#8426
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть все будет хорошо.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.06.23 - 11:57
#8427
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ты что там спишь день и ночь что ли.
то жалуешься что тебе не пишут,
а напишешь ,так ты ни бэ ни мэ..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25940
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.06.23 - 12:16
#8428
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Цитата:
alex_60:
а напишешь ,так ты ни бэ ни мэ..

Привет, Алекс... :lol:

[Исправлено: drakon, 25.06.2023 - 12:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.06.23 - 14:12
#8429
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25940
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.06.23 - 14:20
#8430
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Рулька, свинная. 850 граммов.
Стушить на обед?
Наверное много будет... :lol: ;-)
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