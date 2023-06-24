НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47057
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
Отправлено: 24.06.23 - 23:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России. Позже в Telegram-канале Евгения Пригожина появилось аудиосообщение, в котором он сообщил, что разворачивает колонны, шедшие на Москву.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
949
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 24.06.23 - 23:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже хорошо.
Пригожин понял, что зашёл в тупик и ему нужен был любой вариант выхода из него. Лукашенко вовремя его "уговорил".
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
355
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 03:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6164
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 06:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погорячились и хватит. Родина одна, надо кому-то быть мудрее, переворачивать столы и бить посуду можно, только не сейчас, надеемся все стороны сделают вывод. Батьку сильно уважаю, вот кому при жизни ставить памятники и именовать улицы, молодец
Профайл Посетить вебсайт
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9441
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 09:28
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друг в беде не бросит,
лишнего не спросит -
Вот что значит настоящий верный друг!
Это не трусоватая дипломатия некоторых.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3162
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 12:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава Богу, что у всех хватило ума не дойти до кровавой точки.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер". Пригожин разворачивает колонны
Отправлено: 25.06.23 - 13:25
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бомбер..
Файтербомбер..

И да, военный аэродром Миллерово все так-же под полным контролем ЧВК Вагнер, как и аэродром Ростова и ПКП ВКС.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Re: Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер"....
Отправлено: 25.06.23 - 14:15
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пригожин так прикольно говорит, если с его слов..


Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS