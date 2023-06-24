Куда уж там... Просто Пригожина захлестнули личные обиды на МО, помноженные на такие же личные амбиции. А когда до него дошло, что дело может обернуться большой бессмысленной кровью, начал искать выход из ситуации. Лукашенко вовремя подвернулся со своими "уговорами", дав возможность Пригожину выйти из ситуации. Но разбор полётов ещё впереди. Главное сейчас - оркестранты вернутся в лагеря и там будут под надзором. Да и трудно будет их снова поднять в поход на Москву. Пыл угаснет.
БРИТАНИЯ ИМ ПОМОЖЕТ Киев в напряжении смотрел на развитие ситуации с ЧВК "Вагнер" после того, как основатель компании Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа. ВСУ намерены были добиться перелома на фронте в результате дезорганизации русских сил. "В Ростове продолжает набирать обороты ситуация с ЧВК "Вагнер", которая может позволить ВСУ переломить ситуацию на фронте и начать 2 этап контрнаступления. На Банковой ожидают информацию от британской разведки, чтобы окончательно решить с датой начала десантной операции через Днепр", - писал известный своими инсайдами из офиса украинского президента телеграм-канал "Резидент".
В результате конфликта между "оркестрантами" и Минобороны России, Евгений Пригожин заявил о провокациях и ударах со стороны кадровых подразделений ВС и объявил, что намерен силой этому противодействовать. Однако затем стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. И эти переговоры были успешными на настоящей стадии: колонны "Вагнера" выдвинулись на позиции в лагерях. Однако, вопросов пока остаётся много. Разочарованию ЦИПСО не было предела...
НА УБОЙ Происходящее в рамках наступления ВСУ иначе как сознательным массовым походом на убой назвать сложно.
Ради продвижения на пару десятков метров украинских боевиков отправляют на пушки. В какой-то момент наши бойцы оставляют уже эвакуированный населённый пункт, где нет мирных жителей. Туда заходят ВСУ и… следует удар авиации, артиллерии. Как результат, Минобороны Украины просто перестало делиться информацией о взятии тех или иных позиций. Просто говорят о километраже продвижения, стараясь не уточнять детали.
В подобных условиях даже скупой на оптимистичные сообщения командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заметил:Противник после неудачных попыток в предыдущие дни взять одну из наших позиций потратил вчера на её уничтожение около ста двадцати снарядов, а ночью предпринял вылазку в надежде, что защищать позицию уже некому. В результате - четверо погибших с его стороны и утро относительного затишья для нас. Может, завтра он поднатужится и выбьет нас с этого клочка земли, - но будет ещё одна такая позиция, а потом ещё.... И если на каждую ему придётся тратить столько ресурсов и времени - долго его потенция не продлится.
Несколько эмоциональнее о ситуации на фронте высказался военкор Андрей Руденко:Ореховское направление. При попытке смертников из ВСУ подойти к позиции 70-го полка они были жёстко накрыты ТОС-1 ("Солнцепёк"). Такое зрелище впечатлило даже бывалых наших бойцов. Так как уже до этого велась работа по этому направлению "Солнцепеками", можно с уверенностью сказать, что солдат СВУ просто кинули на УБОЙ. В ряде случаев ВСУ просто не могут остановить наступление, поскольку в спины бойцам смотрят автоматы заградительных отрядов. С другой стороны, всё чаще появляется информация о массовой сдаче в плен или собственноручном уничтожении немецких танков Leopard украинскими военными. Поскольку "немец" на поле боя становится автоматической мишенью для ликвидации. Но... шанс националистам дали мятежники, действующие в России.
НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА Как это, «Вагнер» отступил? Киев негодует из-за того, что его планы разрушены «Феноменальный выбор Пригожина... Вы почти свели на нет Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете», — изливается ядом Подоляк в своем Twitter*.
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ Ликование сменилось полным провалом: российские войска успешно отбили ВСЕ сегодняшние атаки ВСУ Не получилось у ВСУ воспользоваться моментом и организовать наступление в районах Жеребянки, Пятихатки и Работино Запорожского направления. Российские солдаты успешно отбили эти попытки, нанеся врагу колоссальный урон.Не лучше дела обстояли и на Антоновском мосту (Херсонская область). Там, помимо боевиков, командование привлекло силы артиллерии, запустило «беспилотники». Усилия оказались тщетными: русские бойцы не дали противнику заполучить лидерство на поле боя ни на секунду. Украинская 35 бригада морской пехоты не смогла добиться главной цели дня. Три раза ВСУ шли в атаку на позиции русской армии в Бахмуте и все три раза им приходилось не без потерь отступать.
На Соледарском направлении противнике продолжает нападать, но и здесь наши бойцы успешно держат оборону, также сообщает "Рыбарь". Сватово-Кременное направление. Здесь ВС России продолжают наступление в Серебрянском лесничестве под Кременной, идёт штурм укрепрайонов боевиков около Белогоровки.
Донецкое направление. На Авдеевском участке продолжаются позиционные бои. Враг пытался несколько раз атаковать позиции русской армии в Марьинке, все попытки оказались безуспешными. Наши же бойцы времени не теряют и наступают в направлении Новомихайловки.
Запорожское направление. Наиболее ожесточённые сражения идут в районе Пятихаток.
На Ореховском участке относительно спокойно, ВСУ не вели никаких активных действий, русские бойцы крепко держат свои позиции.
На Времьевском выступе ведутся бои при активной поддержке артиллерии, пишет Readovka. Севернее населённого пункта Жеребянки в 20:32 силами операторов ПТРК был уничтожен ББМ с эвакуационной группой противника. Артиллерия успешно пресекала попытки врага проводить ротацию личного состава на опорных пунктах. Также закончились неудачей попытки доставить орудия ближе к переднему краю русской армии.
🇺🇦🤝🇩🇪Германия планирует предоставить Украине еще 45 зенитных установок "Гепард" до конца 2023 года.34 "Гепарда" Украина уже получила, 15 поступят в ближайшие недели, а еще Украине хотят передать 30 "Гепардов" до конца года в сотрудничестве с США.Кроме того, Украина получит еще две системы IRIS-T в этом году и четыре – в 2024 году.
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