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НА УБОЙПроисходящее в рамках наступления ВСУ иначе как сознательным массовым походом на убой назвать сложно.Ради продвижения на пару десятков метров украинских боевиков отправляют на пушки. В какой-то момент наши бойцы оставляют уже эвакуированный населённый пункт, где нет мирных жителей. Туда заходят ВСУ и… следует удар авиации, артиллерии. Как результат, Минобороны Украины просто перестало делиться информацией о взятии тех или иных позиций. Просто говорят о километраже продвижения, стараясь не уточнять детали.В подобных условиях даже скупой на оптимистичные сообщения командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заметил:Противник после неудачных попыток в предыдущие дни взять одну из наших позиций потратил вчера на её уничтожение около ста двадцати снарядов, а ночью предпринял вылазку в надежде, что защищать позицию уже некому. В результате - четверо погибших с его стороны и утро относительного затишья для нас. Может, завтра он поднатужится и выбьет нас с этого клочка земли, - но будет ещё одна такая позиция, а потом ещё.... И если на каждую ему придётся тратить столько ресурсов и времени - долго его потенция не продлится.Несколько эмоциональнее о ситуации на фронте высказался военкор Андрей Руденко:Ореховское направление. При попытке смертников из ВСУ подойти к позиции 70-го полка они были жёстко накрыты ТОС-1 ("Солнцепёк"). Такое зрелище впечатлило даже бывалых наших бойцов. Так как уже до этого велась работа по этому направлению "Солнцепеками", можно с уверенностью сказать, что солдат СВУ просто кинули на УБОЙ. В ряде случаев ВСУ просто не могут остановить наступление, поскольку в спины бойцам смотрят автоматы заградительных отрядов. С другой стороны, всё чаще появляется информация о массовой сдаче в плен или собственноручном уничтожении немецких танков Leopard украинскими военными. Поскольку "немец" на поле боя становится автоматической мишенью для ликвидации. Но... шанс националистам дали мятежники, действующие в России.