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≡ Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47057
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 15:52
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В России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 23:57
#90
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А что со словами Путина то делать, предатель и все такое?
Или его слова теперь ничего не значат и это показал именно Пригожин?
Теперь группировки договариваются между собой без него..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 25.06.23 - 00:00
#91
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А вот и двойник.
Помните, он был перед ударами Хаймарса в якобы штабе, не помню, Северодонецк это был, что ли..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 25.06.23 - 00:03
#92
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Но..

Но!В результате действий ЧВК "Вагнер" стало меньше на семь бортов ВКС рф, включая: — 3 вертолета РЭБ Ми-8МТПР;— 1 транспортный Ми-8; — 1 ударный Ка-52;— 1 транспортно-боевой Ми-35М;— 1 Ил-22 ВзПУ (воздушный пункт управления).


[Исправлено: 111, 25.06.2023 - 00:03]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 25.06.23 - 00:11
#93
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А Файтербомбер то, близкий к военной авиации, как разоряется

Договорились таки. Всем "абсолютно выгодно и приемлемо" (с)Как я понял кровь убитых ЧВК Вагнер экипажей русских летчиков Ми-8мтпр, экипажа Ка-52, экипажа Ил-18(22)ВЗПУ за кровь не считается.Ну ок. Вырубили в граните.


Украина за время начала своего контрнаступления не сбила столько, сколько вагнеры.
За один вечер..
Да, ВСУ заявляют четыре вертушки, но только два по моему доказанных..

[Исправлено: 111, 25.06.2023 - 00:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 25.06.23 - 00:42
#94
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С Пригожина сняли уголовку и за все выходки его.
Подумаешь пара вертолетов, самолетик, пара погибших солдат из российской армии..
Это бизнес.
А власть бункерного его, бизнес, ох как любит..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7754
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 25.06.23 - 00:44
#95
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---Во что превратилась газета ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 25.06.23 - 00:49
#96
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Ух..
Хоть сотни сообщений с телеги исчезли..
Час, двести, час, триста..
И все из за этого цирка бункерного и его повара.
Напомним, повар получает до сих пор десятки миллиардов рублей, потому как кормит всю армию..
Еще и в Судане, в Африке карьеры то ли с золотом, то ли с алмазами..
Сирия вообще платит ему миллиарды ойро за крышу..
Мда уж..
Нормальный такой бизнесмен..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
355
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 25.06.23 - 01:23
#97
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Цитата:
111:
Только с работы приехал, смотрю, z-патриоты отметились. Так что там, два часа до Москвы оставалось, дошел или прогнал понты? Пойду по новостям..


...сьешь конфетку запей кумысом успокойся и ложись спать утро вечера мудренее...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12703
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 25.06.23 - 02:08
#98
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Цитата:
111: Ты в ненавистной Польше? А как же патриотизм?
Ты уже вторые сутки не спишь. Всё переживаешь за матушку Россию. . А на счёт Польши я как раз то на них не работаю в отличия от тебя,провакаторов.. Я им привёз груз который производится в Казахстане. Маде ин КЗ. И за который страна получает валюту. А на них я работать не буду Хотя много наших поехали за большими деньгами. Но это те кто не умеет считать доход - расход. Пацаны одним словом.)

[Исправлено: Vit, 25.06.2023 - 01:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27080
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 25.06.23 - 02:27
#99
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Цитата:
Vit:
А на счёт Польши я как раз то на них не работаю в отличия от тебя,провакаторов.. Я им привёз груз

Туда где сказали, что Россию надо пристрелить?
Понятно..
За бабло мы способны на все..
Угодить полякам, туда же..

[Исправлено: 111, 25.06.2023 - 02:29]
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raem
§ raem
(Пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
11
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 25.06.23 - 13:56
#100
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Гондурас ! Он и в африке гондурас!
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Страница 7 из 7«1...567
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