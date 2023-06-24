⚡️Вышел с плакатом "нет войне" - 7 лет колонии.Устроил путч, захватил город, пошёл войсками на столицу, но остановился - уголовное дело открыли и закрыли.Россия - failed state.В России права есть не у всех, а только у "своих".Пригожин - тоже для Путина "свой".Не забывайте.P.s Сегодня были убиты 12 пилотов российской армии. И сейчас будет настоящий тест на патриотизм: сколько из z-гнид завтра вспомнит о гибели этих офицеров и потребуют разбирательств? Ответ: ноль. Это все, что нужно знать о так называемой любви к родине и людях, которые так много о ней говорят. Они всегда вас кинут, предадут и растопчут. Ватное болото
В сегодняшних боестолкновениях с ЧВК «Вагнер» погибли 15 военныхСегодня в ходе конфликта с бойцами ЧВК «Вагнер» погибли 15 военнослужащих ВС РФ. Большая часть из них — это боевые летчики. В момент самой серьезной эскалации был сбит борт Ил-18, на котором находились не менее восьми человек. Кроме того, сегодня был уничтожен ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» — экипаж погиб в полном составе. Эти военнослужащие были верными своей присяге до конца.
Какая то белибирда.. Или как его там.. Теперь любой уголовник, может собрать банду, расстрелять российских военных, и шантажировать президента... И президент, который уже ничего не решает, как оказалось, милует уже Уважаемого уголовника.. Уголовник с почестями уезжает в другие страны. Президент остается в луже собственного, э, как это сказать, нехорошего полужидкостного состояния.. И да, ему опять такие же рукоплескают и купаются в этой луже, обнимаясь и хорохорясь.. Что то плохо вяжется, а адекватен ли он?
Правильно говоришь. Про хаос о котором ты мечтаешь сдавать хаты беженцам по тыщи юаней в минуту. Не прокатит друг мой. Встрянут всё сферы бизнеса. Отдашь бесплатно всем хаты. неочкуй, тебя коснётся в первую очередь. )
Гога: Редакция , зачем вы все это перепечатываете ?????Вам мало новостей города и области ???????? Вы же не политическая газета ???? А Костанайский региональный портал ?????
Наша область граничит со страной, которую со всем ее ядерным оружием пытались захватить зэки, в том числе и настоящие, осужденные людоеды, убийцы и насильники. Они не пришли к власти, только потому, что передумали. Сегодня.
Как обстоят дела в соседней с нами стране, которая не первый раз нападает на своих соседей, это очень важная информация. Искандеру лететь до Костаная всего 72 секунды, кинжалу еще меньше и сбивать его не чем.
РФ граничит с: Норвегией (НАТО) Финляндией (НАТО) Эстонией (НАТО) Латвией (НАТО) Литвой (НАТО) Польшей (НАТО) Белоруссией (Фактически успешно захвачено) Украиной (9 лет войны) Грузией (после войны забрали что хотели) КНР (Тут страшно) КНДР (по факту часть Кореи со дня основания под контролем СССР) Азербайджаном (?) Казахстаном (?) Монголией (?)
Так как маленькая победоносная война оказалось большой и проигранной, то потребность в ней все еще осталась. Шансы на то, что следующим будет Казахстан - максимально велики. Если бы мы, работали только с цифрами и буквами, и не знали бы, что скрывается за названиями стран кроме уже написанного тут - 33%. Если же учесть всю привлекательность Казахстана - имхо больше 50%: фейки о ядерном оружии, биолабораториях в Казахстане, запускались на федеральных каналах многократно, а повод к примеру…
«Уважаемые россияне! Как вы все знаете, мы доверились нашим союзникам по ОДКБ! Рассчитывая на их поддержку, мы направили наши войска обороняться от агрессии НАТО и на борьбу с фашизмом на Украину. Но в решающий момент, наши союзники воткнули нам нож в спину! Обманули! Взяли и предали и глазом не моргнув! Когда отряды фашистов, начали бомбить заокеанскими ракетами наши позиции, когда этот нацистский режим вторгся в НАШ Крым - наши так называемые «Союзники», а на самом деле - западные подстилки, отказались выполнять свои обязательства в рамках договора. Просто взяли и подтерлись этими соглашениями. Именно это привело к тому, что нашим войскам пришлось отступить с полуострова. Мы не можем успешно продолжать СВО до тех пор, пока мы имеем самую протяженную непрерывную сухопутную границу с государством, которое по факту пляшет под дудку НАТО. По сему сегодня, я объявляю о начале Военной Операции В Азии по Принуждению к исполнению договора. (ВОВА П)»
P.S. Ну можно два раза повторить, чтоб сомнений у народа не осталось.
Артем Марусич: Шансы на то, что следующим будет Казахстан - максимально велики.
Глупость несусветная. Чтобы в России зародилась мысль о вводе армии в Казахстан, Казахстан должен стать страной, угрожающей России. На настоящий момент, да и на многие десятилетия вперёд, Казахстан такой угрозы для России не представляет. Для этого у страны должна быть сформирована армия, способная воевать с армией России на протяжении всей общей границы. Для этого в стране должен появиться режим, откровенно враждебный России. ... И если с режимом всё возможно, то с армией возникают большие вопросы. Откуда она возьмётся? Готовы казахи к тому, что этот гипотетический антироссийский режим пригласит на свою территорию разный террористический сброд, созданный сшанцами в Азии, для того, чтобы открыть ещё один горячий фронт с Россией?
Искандеру лететь до Костаная всего 72 секунды, кинжалу еще меньше и сбивать его не чем --------------------- Марусич, вы уж поясните, что делать Искандеру и Кинжалу в Кустанае? Наверное, высосанных из пальца батыров на кобылах сбивать.. Но бункер властям надо начинать копать срочно - это же сколько денег можно опять украсть ))
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