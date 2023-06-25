Отправлено: - 11:44

vofkakst:

Неужели в городе нет ни одного адекватного чиновника

Цитата:есть такой панчин александр, биолог. так вот по его рассказам в то время как в рф разрабатывался закон о запрете гмо, его приглашали для консультаций как эксперта. естественно он, как человек со здоровой головой в области биологии и не только, не предоставил аргументов против гмо. и он утверждает что из всех участвовавших в разработке большинство прекрасно понимает что этот закон полнейшая хрень и ересь, что вреда от гмо нет никакого, а люди просто выполняют указания сверху. то же самое и с переименованиями. даже более того. поскольку властные структуры у нас это не конкурентная среда, а дичайшие хитросплетения родственных и дружеских взаимоотношений, то вне зависимости от личного мнения, выполняться будут спущенные указания. а мнения там есть самые разнообразные, в том числе, причем в большинстве случаев, адекватные.