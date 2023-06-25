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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Чем бы дитя ни тешилось?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47057
Юрий БОНДАРЕНКО: Чем бы дитя ни тешилось?
Отправлено: 25.06.23 - 11:14
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Во всех ономастических переплясах и своеобразных «баттлах» меня умиляет их поразительная близорукость. Не буду даже пока судить о том, кто там для матери-истории ценней, а кто - так себе. Но неужели же эта матушка-история так ничему не научила?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
560
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Чем бы дитя ни тешилось?
Отправлено: 25.06.23 - 11:14
#1
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Цитата:
 их поразительная близорукость

Это не близорукость, а всеобщий идиотизм и желание выслужиться. Встают в стойку, как сурикаты, готовые поддержать любую инициативу.

Неужели в городе нет ни одного адекватного чиновника, который бы сказал "Что ж вы, коллеги, делаете?" И проголосовал бы против.
Я не верю, что абсолютно всех волнует тот факт, что улица не переименована, и что этот вопиющий факт надо исправить.
Так они любят свой город, его историю и названия, существовавшие годами и десятилетиями. Это уже клиника.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
70
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Чем бы дитя ни тешилось?
Отправлено: 25.06.23 - 11:44
#2
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Цитата:
vofkakst:
Неужели в городе нет ни одного адекватного чиновника

есть такой панчин александр, биолог. так вот по его рассказам в то время как в рф разрабатывался закон о запрете гмо, его приглашали для консультаций как эксперта. естественно он, как человек со здоровой головой в области биологии и не только, не предоставил аргументов против гмо. и он утверждает что из всех участвовавших в разработке большинство прекрасно понимает что этот закон полнейшая хрень и ересь, что вреда от гмо нет никакого, а люди просто выполняют указания сверху. то же самое и с переименованиями. даже более того. поскольку властные структуры у нас это не конкурентная среда, а дичайшие хитросплетения родственных и дружеских взаимоотношений, то вне зависимости от личного мнения, выполняться будут спущенные указания. а мнения там есть самые разнообразные, в том числе, причем в большинстве случаев, адекватные.
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Н
* Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
51
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Чем бы дитя ни тешилось?
Отправлено: 25.06.23 - 12:34
#3
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когда Вы поймете что со временем все это переименуют.
даже в России эти города, Горький, Куйбышев, Ленинград и т.д переименовали уже более тридцати лет назад.
надо либо смерится что все будет казакша, либо переехать, допустим в город Белгород его точно не переименуют.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
70
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Чем бы дитя ни тешилось?
Отправлено: 25.06.23 - 12:44
#4
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Цитата:
Но зато как удобно переключать внимание на всю эту псевдодеятельность. Давайте-ка попляшем вокруг игры в слова «Каравай! Каравай! Кого скажут, выбирай!». Как будто у нас нет проблем с отключением света и многого-многого иного, чем реально стоило бы заняться!

Источник:

разумеется удобно, на то и ставка делается. типа предоставить "народу" возможность принять решение, "вот" - мол - "смотрите, ваше слово имеет значение. вы управляете!!". и прокатывает, каждый раз прокатывает. сейчас вот вместо того чтобы сопоставить два факта - токаев заявлял что решение о строительстве аэс будет вынесено на всеобщее обсуждение; второй - министр или замминистра по энергетике заявил что никаких общественных слушаний по строительству аэс не будет, и сделать вполне закономерный вывод: президент бросает слова на ветер, не желая отвечать за них. нет, тут очередной срач на тему названия б... улицы.
реальных проблем практического свойства у нас действительно выше крыши, но разве можно впечатлить решением вопроса практического свойства человека для которого главную ценность представляют понты?!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12702
Юрий БОНДАРЕНКО: Чем бы дитя ни тешилось?
Отправлено: 25.06.23 - 12:46
#5
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Цитата:
Начальник:
А как вы не поймете, что покупка и ипотека зависит от настроения людей. Экономика страны зависит от этого. Если пол страны сидит на чемоданах то толку от ваших ипотек? Причём это не только русские. Я был в посольстве Польше 6 раз. Там из 30 человек 5 как я на работу. Остальные уезжают семьями. Казахи. Интелегенция казахского народа. Соль земли Казахстана. Остаются одни ономастики. Что ли?
ПС Мне становится страшно в последнее время.
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Н
* Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
51
Юрий БОНДАРЕНКО: Чем бы дитя ни тешилось?
Отправлено: 25.06.23 - 13:02
#6
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поверь ни чего против тебя не имею.
но тебе надо определиться как устроит тебя и твою семью.
а за экономику не переживай, ты там не чем не поможешь, за нее отвечают другие люди.

ПС. казахи кстати тоже уезжают, так что переименования тут не причем.
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