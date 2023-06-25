Во всех ономастических переплясах и своеобразных «баттлах» меня умиляет их поразительная близорукость. Не буду даже пока судить о том, кто там для матери-истории ценней, а кто - так себе. Но неужели же эта матушка-история так ничему не научила? Читать новость
Это не близорукость, а всеобщий идиотизм и желание выслужиться. Встают в стойку, как сурикаты, готовые поддержать любую инициативу.
Неужели в городе нет ни одного адекватного чиновника, который бы сказал "Что ж вы, коллеги, делаете?" И проголосовал бы против. Я не верю, что абсолютно всех волнует тот факт, что улица не переименована, и что этот вопиющий факт надо исправить. Так они любят свой город, его историю и названия, существовавшие годами и десятилетиями. Это уже клиника.
vofkakst: Неужели в городе нет ни одного адекватного чиновника
есть такой панчин александр, биолог. так вот по его рассказам в то время как в рф разрабатывался закон о запрете гмо, его приглашали для консультаций как эксперта. естественно он, как человек со здоровой головой в области биологии и не только, не предоставил аргументов против гмо. и он утверждает что из всех участвовавших в разработке большинство прекрасно понимает что этот закон полнейшая хрень и ересь, что вреда от гмо нет никакого, а люди просто выполняют указания сверху. то же самое и с переименованиями. даже более того. поскольку властные структуры у нас это не конкурентная среда, а дичайшие хитросплетения родственных и дружеских взаимоотношений, то вне зависимости от личного мнения, выполняться будут спущенные указания. а мнения там есть самые разнообразные, в том числе, причем в большинстве случаев, адекватные.
когда Вы поймете что со временем все это переименуют. даже в России эти города, Горький, Куйбышев, Ленинград и т.д переименовали уже более тридцати лет назад. надо либо смерится что все будет казакша, либо переехать, допустим в город Белгород его точно не переименуют.
Но зато как удобно переключать внимание на всю эту псевдодеятельность. Давайте-ка попляшем вокруг игры в слова «Каравай! Каравай! Кого скажут, выбирай!». Как будто у нас нет проблем с отключением света и многого-многого иного, чем реально стоило бы заняться!
разумеется удобно, на то и ставка делается. типа предоставить "народу" возможность принять решение, "вот" - мол - "смотрите, ваше слово имеет значение. вы управляете!!". и прокатывает, каждый раз прокатывает. сейчас вот вместо того чтобы сопоставить два факта - токаев заявлял что решение о строительстве аэс будет вынесено на всеобщее обсуждение; второй - министр или замминистра по энергетике заявил что никаких общественных слушаний по строительству аэс не будет, и сделать вполне закономерный вывод: президент бросает слова на ветер, не желая отвечать за них. нет, тут очередной срач на тему названия б... улицы. реальных проблем практического свойства у нас действительно выше крыши, но разве можно впечатлить решением вопроса практического свойства человека для которого главную ценность представляют понты?!
А как вы не поймете, что покупка и ипотека зависит от настроения людей. Экономика страны зависит от этого. Если пол страны сидит на чемоданах то толку от ваших ипотек? Причём это не только русские. Я был в посольстве Польше 6 раз. Там из 30 человек 5 как я на работу. Остальные уезжают семьями. Казахи. Интелегенция казахского народа. Соль земли Казахстана. Остаются одни ономастики. Что ли? ПС Мне становится страшно в последнее время.
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