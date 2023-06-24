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≡ ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47055
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 24.06.23 - 23:25
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ЧВК "Вагнер" движется к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию "сложной" и объявил 26 июня, понедельник, нерабочим днем в Москве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27065
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 02:57
#15
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Прощай Пригожин!



Пригожин сваливает в аэропорт..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27065
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 03:10
#16
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Мнение

⚡️Вышел с плакатом "нет войне" - 7 лет колонии.Устроил путч, захватил город, пошёл войсками на столицу, но остановился - уголовное дело открыли и закрыли.Россия - failed state.В России права есть не у всех, а только у "своих".Пригожин - тоже для Путина "свой".Не забывайте.P.s Сегодня были убиты 12 пилотов российской армии. И сейчас будет настоящий тест на патриотизм: сколько из z-гнид завтра вспомнит о гибели этих офицеров и потребуют разбирательств? Ответ: ноль. Это все, что нужно знать о так называемой любви к родине и людях, которые так много о ней говорят. Они всегда вас кинут, предадут и растопчут. Ватное болото
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27065
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 03:24
#17
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В сегодняшних боестолкновениях с ЧВК «Вагнер» погибли 15 военныхСегодня в ходе конфликта с бойцами ЧВК «Вагнер» погибли 15 военнослужащих ВС РФ. Большая часть из них — это боевые летчики. В момент самой серьезной эскалации был сбит борт Ил-18, на котором находились не менее восьми человек. Кроме того, сегодня был уничтожен ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» — экипаж погиб в полном составе. Эти военнослужащие были верными своей присяге до конца.


Ну и где вы, наши Уважаемые Z-патриоты?
Плевать на русских, которых убили, и за которых Путин ничего не спросит?
Вам легче меня винить в том, что это озвучил?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27065
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 03:41
#18
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Какая то белибирда..
Или как его там..
Теперь любой уголовник, может собрать банду, расстрелять российских военных, и шантажировать президента...
И президент, который уже ничего не решает, как оказалось, милует уже Уважаемого уголовника..
Уголовник с почестями уезжает в другие страны.
Президент остается в луже собственного, э, как это сказать, нехорошего полужидкостного состояния..
И да, ему опять такие же рукоплескают и купаются в этой луже, обнимаясь и хорохорясь..
Что то плохо вяжется, а адекватен ли он?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12700
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 04:35
#19
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Цитата:
111: Какая то белибирда.
Правильно говоришь. Про хаос о котором ты мечтаешь сдавать хаты беженцам по тыщи юаней в минуту. Не прокатит друг мой. Встрянут всё сферы бизнеса. Отдашь бесплатно всем хаты. неочкуй, тебя коснётся в первую очередь. )
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