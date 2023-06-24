Отправлено: - 03:10

Мнение⚡️Вышел с плакатом "нет войне" - 7 лет колонии.Устроил путч, захватил город, пошёл войсками на столицу, но остановился - уголовное дело открыли и закрыли.Россия - failed state.В России права есть не у всех, а только у "своих".Пригожин - тоже для Путина "свой".Не забывайте.P.s Сегодня были убиты 12 пилотов российской армии. И сейчас будет настоящий тест на патриотизм: сколько из z-гнид завтра вспомнит о гибели этих офицеров и потребуют разбирательств? Ответ: ноль. Это все, что нужно знать о так называемой любви к родине и людях, которые так много о ней говорят. Они всегда вас кинут, предадут и растопчут. Ватное болото