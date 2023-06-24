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ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47055
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 24.06.23 - 23:25
ЧВК "Вагнер" движется к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию "сложной" и объявил 26 июня, понедельник, нерабочим днем в Москве.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 742
Re: ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает...
Отправлено: 24.06.23 - 23:25
Совпадение!?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
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- 06.07.18
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- 7754
Re: ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает...
Отправлено: 25.06.23 - 00:52
----------------Редакция , зачем вы все это перепечатываете ?????Вам мало новостей города и области ???????? Вы же не политическая газета ???? А Костанайский региональный портал ?????
Re: ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает...
Отправлено: 25.06.23 - 01:07
Хех..
Все так было спокойно и тихо, паники никакой не было, что даже Путин начал свою речь, никогда на эту тему не давал и вот опять..
Все так было спокойно и тихо, паники никакой не было, что даже Путин начал свою речь, никогда на эту тему не давал и вот опять..
Re: ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает...
Отправлено: 25.06.23 - 01:11
И назвав Пригожина предателем и все такое, Путин попросту слился..
Договорившись с предателем и сняв с него все обвинения..
Там погибло совсем ничего, пара солдат, которые встали на защиту власти..
А потому надо простить предателя выходит?
И это происходит на государственном уровне, а не на уровне шпионов и разведок?
Что сегодня такое, государство Россия?
Вот это?
Договорившись с предателем и сняв с него все обвинения..
Там погибло совсем ничего, пара солдат, которые встали на защиту власти..
А потому надо простить предателя выходит?
И это происходит на государственном уровне, а не на уровне шпионов и разведок?
Что сегодня такое, государство Россия?
Вот это?
Re: ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает...
Отправлено: 25.06.23 - 01:13
Цитата:
Всегда так было.
Еще с 2006го года..
Когда перепечатывали сайты Куба и Республики на политические темы.
Что не так?
Гога:
Вам мало новостей города и области ???
Вам мало новостей города и области ???
Всегда так было.
Еще с 2006го года..
Когда перепечатывали сайты Куба и Республики на политические темы.
Что не так?
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 01:24
Возмущению нет предела.
Файтербомбер
Файтербомбер
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 01:28
Вот так вот, Вагнер с легкостью уничтожает русских солдат.
И ничего.
Даже штрафа нет!
Россия, куда же ты скатилась, точнее ваши господа?
И ничего.
Даже штрафа нет!
Россия, куда же ты скатилась, точнее ваши господа?
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 01:32
Да, убили 13 русских пилотов..
И им все простили..
Путин простил.
Потому что слаб наверно?
И за Трон, то , что его не снесли, готов прощать смерть 13ти пилотов, которые встали на его защиту?
И им все простили..
Путин простил.
Потому что слаб наверно?
И за Трон, то , что его не снесли, готов прощать смерть 13ти пилотов, которые встали на его защиту?
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 01:41
Тот же Рыбарь задается вопросом..
🇷🇺💀 На фоне видео с радостными гуляниями в Ростове-на-Дону давайте-ка вспомним о цене сегодняшнего сказочного цирка на примере только лишь ВКС России.За день от действий мятежной ЧВК «Вагнер» они потеряли семь бортов, пять из которых не несли никакого вооружения. В их числе три Ми-8 МТПР — специализированных дефицитных вертолетов РЭБ. Также был сбит воздушный пункт управления на базе самолета Ил-18 со всем экипажем.❗️По предварительной информации, всего более 20 (двадцати) летчиков. Для сравнения, с начала контрнаступления ВСУ не удалось сбить ни одного нашего борта. Потери же других видов и родов войск, на данный момент неизвестны вовсе.В воздухе висит вопрос: кто и как ответит за смерти российских военнослужащих в ходе «Марша справедливости»? Пусть он не будет риторическим.#ВСРФ #Россия
🇷🇺💀 На фоне видео с радостными гуляниями в Ростове-на-Дону давайте-ка вспомним о цене сегодняшнего сказочного цирка на примере только лишь ВКС России.За день от действий мятежной ЧВК «Вагнер» они потеряли семь бортов, пять из которых не несли никакого вооружения. В их числе три Ми-8 МТПР — специализированных дефицитных вертолетов РЭБ. Также был сбит воздушный пункт управления на базе самолета Ил-18 со всем экипажем.❗️По предварительной информации, всего более 20 (двадцати) летчиков. Для сравнения, с начала контрнаступления ВСУ не удалось сбить ни одного нашего борта. Потери же других видов и родов войск, на данный момент неизвестны вовсе.В воздухе висит вопрос: кто и как ответит за смерти российских военнослужащих в ходе «Марша справедливости»? Пусть он не будет риторическим.#ВСРФ #Россия
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 01:55
ТАСС со ссылкой на Пескова: уголовное дело против Пригожина прекратят, он уйдет в Беларусь.Лукашенко предложил забрать Пригожина лично, так как 20 лет знаком с ним.
Хех, я ведь в той теме сказал, что Пригожин идет на Беларусь..
Меня читают?
Хех, я ведь в той теме сказал, что Пригожин идет на Беларусь..
Меня читают?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2220
Re: ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает...
Отправлено: 25.06.23 - 02:40
Цитата:
Кому ты нужен, бедняга
Не спал бедный с пятницы на субботу
Если было понятие "шашки по переписке", то это очень далеко до игры в Шахматы, в Шахматы в наше время, когда нам всем доступен интернет, в котором ведутся информационные войны.
Посмешили сегодня вшивые хрющевки, когда речь лет десять назад шла о том, что тебе были предложения, как ненавидившему все советское, построить юрту в чистом поле, а не пользоваться советским наследием, которое ты постоянно поливал грязью и тогда и сейчас
111:
Меня читают?
Меня читают?
Кому ты нужен, бедняга
Не спал бедный с пятницы на субботу
Если было понятие "шашки по переписке", то это очень далеко до игры в Шахматы, в Шахматы в наше время, когда нам всем доступен интернет, в котором ведутся информационные войны.
Посмешили сегодня вшивые хрющевки, когда речь лет десять назад шла о том, что тебе были предложения, как ненавидившему все советское, построить юрту в чистом поле, а не пользоваться советским наследием, которое ты постоянно поливал грязью и тогда и сейчас
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 02:46
Пригожин едет в Беларусь..
Ну прощай Пригожин, или досвиданья..
Ты был искоркой в военное время и тебя будут все помнить, как ты выторговал у Путина свободу, как заставил его бояться простого уголовника..
Спасибо тебе!
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 02:48
Ну а погибшие русские с этого вертолета...
Да кто ж их будет помнить?
До сих пор имена их неизвестны, фамилии, жены, которые их ждали..
Обломки Ка-52, Таловая, Воронежская..
[Исправлено: 111, 25.06.2023 - 02:50]
Да кто ж их будет помнить?
До сих пор имена их неизвестны, фамилии, жены, которые их ждали..
Обломки Ка-52, Таловая, Воронежская..
[Исправлено: 111, 25.06.2023 - 02:50]
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 25.06.23 - 02:55
Путин в обед :
-Кто сознательно встал на путь мятежа, понесут наказание.
Путин вечером :
-Власти не будут преследовать вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги..
Вот так вот, из за своей слабости, держи нос по ветру..
-Кто сознательно встал на путь мятежа, понесут наказание.
Путин вечером :
-Власти не будут преследовать вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги..
Вот так вот, из за своей слабости, держи нос по ветру..
-
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