Отправлено: - 02:27

Vit:

А на счёт Польши я как раз то на них не работаю в отличия от тебя,провакаторов.. Я им привёз груз

[Исправлено: 111, 25.06.2023 - 02:29]

Цитата:Туда где сказали, что Россию надо пристрелить?Понятно..За бабло мы способны на все..Угодить полякам, туда же..