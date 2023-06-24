Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 15:52
В России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией. Читать новость
Но!В результате действий ЧВК "Вагнер" стало меньше на семь бортов ВКС рф, включая: — 3 вертолета РЭБ Ми-8МТПР;— 1 транспортный Ми-8; — 1 ударный Ка-52;— 1 транспортно-боевой Ми-35М;— 1 Ил-22 ВзПУ (воздушный пункт управления).
А Файтербомбер то, близкий к военной авиации, как разоряется
Договорились таки. Всем "абсолютно выгодно и приемлемо" (с)Как я понял кровь убитых ЧВК Вагнер экипажей русских летчиков Ми-8мтпр, экипажа Ка-52, экипажа Ил-18(22)ВЗПУ за кровь не считается.Ну ок. Вырубили в граните.
Ух.. Хоть сотни сообщений с телеги исчезли.. Час, двести, час, триста.. И все из за этого цирка бункерного и его повара. Напомним, повар получает до сих пор десятки миллиардов рублей, потому как кормит всю армию.. Еще и в Судане, в Африке карьеры то ли с золотом, то ли с алмазами.. Сирия вообще платит ему миллиарды ойро за крышу.. Мда уж.. Нормальный такой бизнесмен..
111: Ты в ненавистной Польше? А как же патриотизм?
Ты уже вторые сутки не спишь. Всё переживаешь за матушку Россию. . А на счёт Польши я как раз то на них не работаю в отличия от тебя,провакаторов.. Я им привёз груз который производится в Казахстане. Маде ин КЗ. И за который страна получает валюту. А на них я работать не буду Хотя много наших поехали за большими деньгами. Но это те кто не умеет считать доход - расход. Пацаны одним словом.)
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