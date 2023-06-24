Отправлено: - 01:41

Тот же Рыбарь задается вопросом..🇷🇺💀 На фоне видео с радостными гуляниями в Ростове-на-Дону давайте-ка вспомним о цене сегодняшнего сказочного цирка на примере только лишь ВКС России.За день от действий мятежной ЧВК «Вагнер» они потеряли семь бортов, пять из которых не несли никакого вооружения. В их числе три Ми-8 МТПР — специализированных дефицитных вертолетов РЭБ. Также был сбит воздушный пункт управления на базе самолета Ил-18 со всем экипажем.❗️По предварительной информации, всего более 20 (двадцати) летчиков. Для сравнения, с начала контрнаступления ВСУ не удалось сбить ни одного нашего борта. Потери же других видов и родов войск, на данный момент неизвестны вовсе.В воздухе висит вопрос: кто и как ответит за смерти российских военнослужащих в ходе «Марша справедливости»? Пусть он не будет риторическим.#ВСРФ #Россия