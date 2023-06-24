И назвав Пригожина предателем и все такое, Путин попросту слился.. Договорившись с предателем и сняв с него все обвинения.. Там погибло совсем ничего, пара солдат, которые встали на защиту власти.. А потому надо простить предателя выходит? И это происходит на государственном уровне, а не на уровне шпионов и разведок? Что сегодня такое, государство Россия? Вот это?
🇷🇺💀 На фоне видео с радостными гуляниями в Ростове-на-Дону давайте-ка вспомним о цене сегодняшнего сказочного цирка на примере только лишь ВКС России.За день от действий мятежной ЧВК «Вагнер» они потеряли семь бортов, пять из которых не несли никакого вооружения. В их числе три Ми-8 МТПР — специализированных дефицитных вертолетов РЭБ. Также был сбит воздушный пункт управления на базе самолета Ил-18 со всем экипажем.❗️По предварительной информации, всего более 20 (двадцати) летчиков. Для сравнения, с начала контрнаступления ВСУ не удалось сбить ни одного нашего борта. Потери же других видов и родов войск, на данный момент неизвестны вовсе.В воздухе висит вопрос: кто и как ответит за смерти российских военнослужащих в ходе «Марша справедливости»? Пусть он не будет риторическим.#ВСРФ #Россия
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