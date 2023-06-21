Продублирую свой вопрос тут еще. "Текущий номер «НГ» 22.06.2023 4 статьи. Из которых, 1-я - жалоба от жителя, 2-я - реклама, 3-я - очередной рецепт из 100500 рецептов в сети и 4-я - просто список мероприятий, агрегатор. А когда-то было по дюжине статей, репортажей. Что, нынче совсем не о чем, не о ком писать? Хотя, учитывая направленность нынешней "НГ" и то, что уже имеются штатные контентмейкеры со своими ветками, с четким ТЗ... смысл писать интересные сюжеты, статьи?!" Укажите, что в моем комментарии является нарушением?
Отвечал уже на этот вопрос. Повторю. Сейчас мы стараемся выкладывать в Ленту новостей практически все статьи из печатного номера. По той простой причине, что в Ленте их увидят больше читателей, да и комментариев будет больше. Замеры делали, они подтвердили это. В результате в Текущем номере остается то, что вы перечислили. Все статьи и репортажи - в Ленте. Причем появляются они там зачастую раньше, чем в печатной версии. Потому что количество читателей на сайте и в соцсетях гораздо больше, чем в бумажной газете. Такова тенденция для всех СМИ сейчас. Цитата:
3DO: Хотя, учитывая направленность нынешней "НГ" и то, что уже имеются штатные контентмейкеры со своими ветками, с четким ТЗ... смысл писать интересные сюжеты, статьи?!"
Это комментировать даже не буду. Смысла нет. Убедить вас, что ни одному комментатору мы не платим, видимо, невозможно.
Я сегодня был в историческом месте. Концлагерь Аушвиц- Биркенау, так называемый лагерь- смерти Освенцим. Как раз актуально в наше время вспомнить историю. Я могу в народных новостях выложить с десяток фоток?, с не большими коментариями ) щас как раз актуально,пусть люди вспомнят что такое фашизм.
Здравствуйте. Тема: Что происходит в России Картинка Я там ничего не помню, но можно сказать, что нельзя нарушать в дальнейшем? Дело в неназванных ссылках или что то там кого то задевает? Комментарии восстанавливать не надо, просто скажите, где я обжегся и чего не следует делать.
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