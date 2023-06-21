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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3161
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.06.23 - 18:00
#5551
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Цитата:
Добринцофф:
А хундаеводы будут участвовать?


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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1545
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.06.23 - 20:32
#5552
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Здравствуйте! Можете пояснить, почему удалены эти 2 комментария?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1708
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.06.23 - 21:42
#5553
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Цитата:
Сыкымы:
Можете пояснить, почему удалены эти 2 комментария?

Ответил вам в личке. Комментарии восстановил.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
946
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.06.23 - 22:19
#5554
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Цитата:
Козлов я:

Щяз будет Пассат! :-)
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2159
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.06.23 - 21:57
#5555
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Продублирую свой вопрос тут еще.
"Текущий номер «НГ» 22.06.2023 4 статьи. Из которых, 1-я - жалоба от жителя, 2-я - реклама, 3-я - очередной рецепт из 100500 рецептов в сети и 4-я - просто список мероприятий, агрегатор. А когда-то было по дюжине статей, репортажей. Что, нынче совсем не о чем, не о ком писать? Хотя, учитывая направленность нынешней "НГ" и то, что уже имеются штатные контентмейкеры со своими ветками, с четким ТЗ... смысл писать интересные сюжеты, статьи?!"
Укажите, что в моем комментарии является нарушением?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1708
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.06.23 - 22:18
#5556
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Цитата:
3DO:
Текущий номер «НГ» 22.06.2023 4 статьи.

Отвечал уже на этот вопрос. Повторю.
Сейчас мы стараемся выкладывать в Ленту новостей практически все статьи из печатного номера. По той простой причине, что в Ленте их увидят больше читателей, да и комментариев будет больше. Замеры делали, они подтвердили это.
В результате в Текущем номере остается то, что вы перечислили. Все статьи и репортажи - в Ленте. Причем появляются они там зачастую раньше, чем в печатной версии. Потому что количество читателей на сайте и в соцсетях гораздо больше, чем в бумажной газете. Такова тенденция для всех СМИ сейчас.
Цитата:
3DO:
Хотя, учитывая направленность нынешней "НГ" и то, что уже имеются штатные контентмейкеры со своими ветками, с четким ТЗ... смысл писать интересные сюжеты, статьи?!"

Это комментировать даже не буду. Смысла нет. Убедить вас, что ни одному комментатору мы не платим, видимо, невозможно.
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2159
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.06.23 - 22:36
#5557
Комментарий проходит проверку.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12697
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.06.23 - 23:57
#5558
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Я сегодня был в историческом месте. Концлагерь Аушвиц- Биркенау, так называемый лагерь- смерти Освенцим. Как раз актуально в наше время вспомнить историю. Я могу в народных новостях выложить с десяток фоток?, с не большими коментариями ) щас как раз актуально,пусть люди вспомнят что такое фашизм.




[Исправлено: Vit, 24.06.2023 - 23:08]
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
742
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.06.23 - 00:23
#5559
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Это комментировать даже не буду. Смысла нет.

Хочу вам пожелать успеха!
Ибо!
В плане профессионализма, даже это комментировать не буду...
Смысла нет.

Цитата:
Тимур Гафуров:
Убедить вас, что ни одному комментатору мы не платим, видимо, невозможно.

Что тут сказать...
Если так, то если не платишь ты!?
Платит кто-то вместо тебя тому кто комментирует кто-то вместо тебя.
Только не говорите, что редакция -лохи, ибо это обидно!
:lol:
Но-правда!
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27056
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.06.23 - 01:05
#5560
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Здравствуйте.
Тема: Что происходит в России
Картинка

Я там ничего не помню, но можно сказать, что нельзя нарушать в дальнейшем?
Дело в неназванных ссылках или что то там кого то задевает?
Комментарии восстанавливать не надо, просто скажите, где я обжегся и чего не следует делать.
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