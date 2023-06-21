Отправлено: - 22:18

3DO:

Текущий номер «НГ» 22.06.2023 4 статьи.

3DO:

Хотя, учитывая направленность нынешней "НГ" и то, что уже имеются штатные контентмейкеры со своими ветками, с четким ТЗ... смысл писать интересные сюжеты, статьи?!"

Цитата:Отвечал уже на этот вопрос. Повторю.Сейчас мы стараемся выкладывать в Ленту новостей практически все статьи из печатного номера. По той простой причине, что в Ленте их увидят больше читателей, да и комментариев будет больше. Замеры делали, они подтвердили это.В результате в Текущем номере остается то, что вы перечислили. Все статьи и репортажи - в Ленте. Причем появляются они там зачастую раньше, чем в печатной версии. Потому что количество читателей на сайте и в соцсетях гораздо больше, чем в бумажной газете. Такова тенденция для всех СМИ сейчас.Цитата:Это комментировать даже не буду. Смысла нет. Убедить вас, что ни одному комментатору мы не платим, видимо, невозможно.