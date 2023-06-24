Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове

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Ух..

Хоть сотни сообщений с телеги исчезли..

Час, двести, час, триста..

И все из за этого цирка бункерного и его повара.

Напомним, повар получает до сих пор десятки миллиардов рублей, потому как кормит всю армию..

Еще и в Судане, в Африке карьеры то ли с золотом, то ли с алмазами..

Сирия вообще платит ему миллиарды ойро за крышу..

Мда уж..

Нормальный такой бизнесмен..