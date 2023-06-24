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≡ Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47053
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 15:52
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В России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27035
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 23:26
#75
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Хех..
Все.
Показал силу и нормально.
Отошел назад.
Красавчик, как и войска Тиктокеров, что он, что они..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27035
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 23:31
#76
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Теперь идем во Флуд.
С бригадами кувалдистов все ясно..
Сейчас в наказание заставят взять какой нибудь Славянск или Краматорск..
Тем более столько бабосов нашли, вагон налички, идет торг конечно же..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27035
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 23:33
#77
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Тут понятно все было, сбил три вертушки и спокойно сидит с Евкуровым и замначальником штаба, который типа хотел захватить..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27035
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 23:35
#78
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Захват штаба, это весь штаб всей группировки войск на Украине, тут видим броневик Вагнеров, и рядом чуть дальще, военную полицию.
Никто ни в кого не стреляет, сидят договариваются.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27035
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 23:36
#79
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Тут так же, военная полиция на них даже внимания не обращает, а на переднем плане вагнеровцы и это Ростов

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27035
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 23:37
#80
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Тут ровно то же самое, вооруженный вагнеровец и военная полиция..
Фото для тик тока

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