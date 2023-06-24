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≡ ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47053
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 24.06.23 - 23:25
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ЧВК "Вагнер" движется к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию "сложной" и объявил 26 июня, понедельник, нерабочим днем в Москве.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
741
Re: ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает...
Отправлено: 24.06.23 - 23:25
#1
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Совпадение!?
:lol:
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