Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове

Отправлено: - 22:00

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Мнения простых граждан России о происходящем и убедился: заявления основателя ЧВК "Вагнер", что его выходка находит поддержку в обществе, не более чем попытка выдать желаемое за действительное.



Никто – никто! – в здравом уме и представить себе не мог, что это реальное намерение Пригожина. Во-первых, поскольку для этого нужно было перекинуть колонны техники и живой силы за много километров, во-вторых – это же действительно не просто какое-то выступление, а бунт, мятеж. А тем более сейчас, когда идёт украинский контрнаступ, это просто откровенное предательство, – делится мнением Котов.



Между тем в ночь на субботу весь личный состав силовых ведомств подняли по тревоге. А наутро в Ростов вошла бронетехника и бойцы "Вагнера". Без стычек и противодействия со стороны ростовских силовиков.Думаю, была отдана команда сверху: не вступать в боевое соприкосновение во избежание жертв и разрушений. К тому же активно продвигалась тема, что Пригожин не собирается воевать с армией, а всё, что он делает, – либо эдакая большая игра, либо это санкционировано сверху, из Москвы, – отмечает собеседник Царьграда.



Однако затем стало известно, что в отношении Пригожина возбуждено уголовное дело, а его действия расцениваются как мятеж. К тому времени, правда, бойцы "Вагнера" уже заблокировали центр Ростова, а сам глава ЧВК записал видео из штаба округа, занятого его штурмовиками.



"Имейте совесть! Вы защитники Отечества или кто?!" Поначалу, рассказывают ростовчане, несмотря на то что "оркестранты" перекрыли улицы, выставили огневые точки, местные относились к происходящему довольно спокойно. До тех пор, пока не прозвучало обращение президента России Владимира Путина, в котором он прямо назвал случившееся ударом в спину, предательством и изменой. Вот тогда и народ забурлил.



Имейте совесть! Вы защитники Отечества? Или нет? Так если защитники, то зачем вы тут бардак устраиваете? – это из диалога ростовчанина с "вагнеровцами" в центре города. Мужчина требует "старшего", чтобы задать вопросы – те самые, которые с ночи будоражат народ – обычных людей, которые только накануне считали их, "оркестрантов", героями и освободителями, самоотверженно сражавшимися за правое дело. Не за Путина и Шойгу, не за награды и деньги, не за справку об освобождении из колонии и не за премии от Пригожина. Но – за Родину, за Русский мир. И против нацистов, киевского режима и его западных кураторов-подстрекателей, не скрывающих своего главного желания: разрушить, развалить, и уничтожить русских.Я прошёл три войны, но такого хамства не видел никогда! – продолжает мужчина, демонстрируя подошедшему "вагнеровцу" (видимо, как раз из "старших", из командиров) корочку военного лётчика – полковника в отставке.



"Смута выгодна врагам" А колонны ЧВК тем временем уже двигались по трассе М-4 в направлении столицы. Появились сообщения о сбитых "вагнерами" вертолётах ВС России, введении режима КТО и стычках. И волна гнева на Пригожина и его действия покатилась по стране. Мы не за Шойгу, Герасимова или Пригожина. Мы за Родину. Вопрос, нужно ли было на радость врагам такой "движ" устраивать? – говорит житель Воронежа, где одна ракета, запущенная "оркестрантами" из ЗРК по боевому вертолёту ВКС, угодила в нефтебазу, а другая – во двор жилого комплекса.



Жительница Белгорода, который обстреливается ВСУ, Анна Л., называет "вброс" об "освободительном походе" выступлением на пользу противника:Грош цена и Пригожину, и тем, кто пошёл за ним, если он не смог свои личные отношения с Шойгу оставить при себе, а устроил этот бунт! Я не верю ни одному его слову. Он продался врагу, у меня теперь нет никаких сомнений, и его место – на нарах, рядом с Навальным!*



Смута выгодна врагам, которые её спонсируют, считает, в свою очередь, Светлана из Липецка. Ведь как раз сейчас тот самый момент, который так нужен противнику, чтобы те наши бойцы, кто держит фронт такими усилиями и жертвами, откатились назад под натиском воодушевлённых расколом внутри России вэсэушников:И тогда всё будет напрасно. А теперь вопрос: кому нужно всё происходящее? А я скажу: это точно не в интересах нашей страны. И какой же он воин, если повернул оружие против своих, против русских, против своего государства, которое ведёт войну?!



"Спасибо "Вагнеру" за их самоотдачу на фронте. Но сейчас это просто предательство" В Донбассе сейчас все просто в шоке от того, что делается в "глубинной" России. Там, на территориях, которые постоянно находятся под ударами боевиков киевского режима, где народ видит и знает, что происходит на фронте, что бойцы "Вагнера", проливавшие кровь и сражавшиеся за освобождение их городов от нацистов, теперь готовы убивать – по приказу своего лидера – всех, кто встанет на их пути, как выразился Евгений Пригожин.То, что происходит, – это предательство. Весь Донбасс, все освобождённые территории Украины благодарны "Вагнеру" и самому Пригожину за то, что они бились за нас. Но! Сейчас у него словно крышу сорвало. Какие-то непомерные амбиции! Нельзя было такое позволять себе! – горячится житель ЛНР Андрей. Он вспоминает, как все – абсолютно все! – там поддерживали "оркестрантов", когда те просили и требовали снаряды для продолжения наступления на Бахмут. И видеообращения записывали, и тоже ругали и костерили на чём свет стоит руководство Минобороны. Но сейчас, продолжает Андрей, когда киевский режим пытается продолжать своё контрнаступление и русские воины ценой своих жизней стоят у них на пути, никак нельзя поворачивать штыки против своих:Какими бы ни были чиновники из Минобороны, объявлять им вендетту теперь не просто преступление, а подлость. То же самое – даже в тех же выражениях, только ещё крепче, говорят о происходящем в Донецкой Народной Республике.Просто злость. Мы все знаем, сколько провалов было из-за глупых, а где-то даже и преступных шагов военных чиновников. Все эти "перегруппировки", отходы и так далее – за всё это стыдно и больно. И за погибших по их вине ребят на передовой должны отвечать по всей строгости те, кто несёт ответственность.