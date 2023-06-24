Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 15:52
В России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией. Читать новость
В Госдуме заявили о единогласной поддержке Путина всеми фракциями. Все фракции единогласно поддерживают действия президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Шаманов 24 июня в беседе с «Известиями». «Все фракции единогласно поддерживают действия нашего президента, и депутатский корпус в полном единстве будет принимать любые меры для того, чтобы дальнейшего развития нынешние события не получили», — сказал он. Он призвал сотрудников ВЧК «Вагнер» остановиться и указал на то, что только в единстве можно достичь стоящие задачи и добиться задач, поставленных Верховным главнокомандующим. «Сегодня России, как никогда, нужна консолидированность общества. Нам нужна победа. И мы должны быть в единстве», — добавил он. Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).
Нарышкин заявил о провалившейся попытке раскачать российское общество. «Попытка вооруженного мятежа, предательства, предпринятая за спиной сражающейся армии, — самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление. Нашим врагам никогда не удавалось победить Россию силой оружия, поэтому они делали ставку на то, чтобы расколоть нашу страну изнутри», — отметил главы Службы внешней разведки РФ. Нарышкин указал, что также провалились попытка раскачать общество, пробудить в нем самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны. Он отметил, что россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи.Российское историческое общество призвало сограждан к единению вокруг президента России Владимира Путина и к поддержке армии.
ЛЮДИ ГОВОРЯТ Мнения простых граждан России о происходящем и убедился: заявления основателя ЧВК "Вагнер", что его выходка находит поддержку в обществе, не более чем попытка выдать желаемое за действительное.
Никто – никто! – в здравом уме и представить себе не мог, что это реальное намерение Пригожина. Во-первых, поскольку для этого нужно было перекинуть колонны техники и живой силы за много километров, во-вторых – это же действительно не просто какое-то выступление, а бунт, мятеж. А тем более сейчас, когда идёт украинский контрнаступ, это просто откровенное предательство, – делится мнением Котов.
Между тем в ночь на субботу весь личный состав силовых ведомств подняли по тревоге. А наутро в Ростов вошла бронетехника и бойцы "Вагнера". Без стычек и противодействия со стороны ростовских силовиков.Думаю, была отдана команда сверху: не вступать в боевое соприкосновение во избежание жертв и разрушений. К тому же активно продвигалась тема, что Пригожин не собирается воевать с армией, а всё, что он делает, – либо эдакая большая игра, либо это санкционировано сверху, из Москвы, – отмечает собеседник Царьграда.
Однако затем стало известно, что в отношении Пригожина возбуждено уголовное дело, а его действия расцениваются как мятеж. К тому времени, правда, бойцы "Вагнера" уже заблокировали центр Ростова, а сам глава ЧВК записал видео из штаба округа, занятого его штурмовиками.
"Имейте совесть! Вы защитники Отечества или кто?!" Поначалу, рассказывают ростовчане, несмотря на то что "оркестранты" перекрыли улицы, выставили огневые точки, местные относились к происходящему довольно спокойно. До тех пор, пока не прозвучало обращение президента России Владимира Путина, в котором он прямо назвал случившееся ударом в спину, предательством и изменой. Вот тогда и народ забурлил.
Имейте совесть! Вы защитники Отечества? Или нет? Так если защитники, то зачем вы тут бардак устраиваете? – это из диалога ростовчанина с "вагнеровцами" в центре города. Мужчина требует "старшего", чтобы задать вопросы – те самые, которые с ночи будоражат народ – обычных людей, которые только накануне считали их, "оркестрантов", героями и освободителями, самоотверженно сражавшимися за правое дело. Не за Путина и Шойгу, не за награды и деньги, не за справку об освобождении из колонии и не за премии от Пригожина. Но – за Родину, за Русский мир. И против нацистов, киевского режима и его западных кураторов-подстрекателей, не скрывающих своего главного желания: разрушить, развалить, и уничтожить русских.Я прошёл три войны, но такого хамства не видел никогда! – продолжает мужчина, демонстрируя подошедшему "вагнеровцу" (видимо, как раз из "старших", из командиров) корочку военного лётчика – полковника в отставке.
"Смута выгодна врагам" А колонны ЧВК тем временем уже двигались по трассе М-4 в направлении столицы. Появились сообщения о сбитых "вагнерами" вертолётах ВС России, введении режима КТО и стычках. И волна гнева на Пригожина и его действия покатилась по стране. Мы не за Шойгу, Герасимова или Пригожина. Мы за Родину. Вопрос, нужно ли было на радость врагам такой "движ" устраивать? – говорит житель Воронежа, где одна ракета, запущенная "оркестрантами" из ЗРК по боевому вертолёту ВКС, угодила в нефтебазу, а другая – во двор жилого комплекса.
Жительница Белгорода, который обстреливается ВСУ, Анна Л., называет "вброс" об "освободительном походе" выступлением на пользу противника:Грош цена и Пригожину, и тем, кто пошёл за ним, если он не смог свои личные отношения с Шойгу оставить при себе, а устроил этот бунт! Я не верю ни одному его слову. Он продался врагу, у меня теперь нет никаких сомнений, и его место – на нарах, рядом с Навальным!*
Смута выгодна врагам, которые её спонсируют, считает, в свою очередь, Светлана из Липецка. Ведь как раз сейчас тот самый момент, который так нужен противнику, чтобы те наши бойцы, кто держит фронт такими усилиями и жертвами, откатились назад под натиском воодушевлённых расколом внутри России вэсэушников:И тогда всё будет напрасно. А теперь вопрос: кому нужно всё происходящее? А я скажу: это точно не в интересах нашей страны. И какой же он воин, если повернул оружие против своих, против русских, против своего государства, которое ведёт войну?!
"Спасибо "Вагнеру" за их самоотдачу на фронте. Но сейчас это просто предательство" В Донбассе сейчас все просто в шоке от того, что делается в "глубинной" России. Там, на территориях, которые постоянно находятся под ударами боевиков киевского режима, где народ видит и знает, что происходит на фронте, что бойцы "Вагнера", проливавшие кровь и сражавшиеся за освобождение их городов от нацистов, теперь готовы убивать – по приказу своего лидера – всех, кто встанет на их пути, как выразился Евгений Пригожин.То, что происходит, – это предательство. Весь Донбасс, все освобождённые территории Украины благодарны "Вагнеру" и самому Пригожину за то, что они бились за нас. Но! Сейчас у него словно крышу сорвало. Какие-то непомерные амбиции! Нельзя было такое позволять себе! – горячится житель ЛНР Андрей. Он вспоминает, как все – абсолютно все! – там поддерживали "оркестрантов", когда те просили и требовали снаряды для продолжения наступления на Бахмут. И видеообращения записывали, и тоже ругали и костерили на чём свет стоит руководство Минобороны. Но сейчас, продолжает Андрей, когда киевский режим пытается продолжать своё контрнаступление и русские воины ценой своих жизней стоят у них на пути, никак нельзя поворачивать штыки против своих:Какими бы ни были чиновники из Минобороны, объявлять им вендетту теперь не просто преступление, а подлость. То же самое – даже в тех же выражениях, только ещё крепче, говорят о происходящем в Донецкой Народной Республике.Просто злость. Мы все знаем, сколько провалов было из-за глупых, а где-то даже и преступных шагов военных чиновников. Все эти "перегруппировки", отходы и так далее – за всё это стыдно и больно. И за погибших по их вине ребят на передовой должны отвечать по всей строгости те, кто несёт ответственность.
ОБЪЯВИЛИСЬ ПРИХЛЕБАТЕЛИ Мятеж Пригожина поддержали Ходорковский*, боевики легиона "Свобода России"**, и причастный к убийству Дарьи Дугиной террорист Илья Пономарёв***.
Не успел Евгений Пригожин организовать свой мятеж, как его тут же поддержали все главные недруги России, начиная от олигарха-уголовника Михаила Ходорковского* и заканчивая террористами всех мастей. Что бы ни говорил основатель ЧВК "Вагнер" и как бы ни оправдывал свои действия, они играют на руку всем, кто мечтает об уничтожении России. И эти люди не могут скрыть своей радости по поводу произошедшего.
Ходорковский* решительно поддерживает мятеж "Вагнера". И теперь требует этого же от мирных людей в России, а также от сторонников "либеральной идеи":Пригожин сможет выжить и дойти до Кремля, только если широкие массы людей получат оружие. Люди могут взять в руки оружие, которое сейчас буквально бесхозно. Берите! Пригодится уже завтра, - гласит сообщение беглого олигарха. Одновременно с этим Ходорковский* начал сбор информации о том, где расположены склады оружия в Южном военном округе. Олигарх обещает своим сторонникам поделиться данными, где можно раздобыть оружие.
Не менее Ходорковского* обрадовались и террористы всех мастей, которые ещё недавно стреляли в мирных граждан России. Речь про легион "Свобода России"**, ответственный за нападение на Белгородскую область. Отметился и Илья Пономарёв***, официально обвиняемый в России в терроризме и признавшийся в причастности к убийству Дарьи Дугиной. Он тоже пишет про "преобразование российской системы и демонтаж империи".Революция может привести только к разрушению, и у революционеров нет никакой иной цели, кроме разрушения. Сегодня это совершенно очевидно, потому что революционеры, что называется, "расчехлились". Коль скоро это так, нужно понимать: каждый, кто хочет революции, изменяет Родине и работает на Запад, - прокомментировал ситуацию политический обозреватель Царьграда Андрей Перла.
ЗАЯВЛЕНИЕ БОЙЦА Бывший боец ЧВК "Вагнер" призвал боевых товарищей не марать славу ЧВК "Вагнер" из-за амбиций одного человека.
"Я прошу моих братьев и товарищей одуматься", - говорится в заявлении. Боец отметил, что для него было честью служить в военной компании и он гордится своей работой, но то, что происходит сейчас – это неправильно. Он напомнил, что все воины России, где бы они не находились (в добровольческих отрядах, в рядах Минобороны или в рядах ЧВК), они делают одно дело. Поэтому не нужно подрывать обороноспособность страны и ломать воинское братство. Мы все присягали одной стране, её конституционному строю, её президенту, - подчеркнул боец. Он призвал всех, кто был обманом втянут в мятеж, не марать славу ЧВК "Вагнер" и уподобляться пьяной революционной матросне 1917 года. Также он призвал как можно скорее – отойти в сторону и перестать участвовать в этом беззаконье. Я прошу моих братьев и товарищей одуматься, - призывает боец в своём видеообращении. Он также призвал не перечёркивать все достижения и славу ЧВК "Вагнер" из-за амбиций одного человека.
КАДЫРОВ ЗА ПУТИНА! "Мятеж должен быть подавлен". Рамзан Кадыров заявил о необходимости исполнения всех распоряжений президента и об отправке бойцов в "зону напряжённости", связанную с действиями "Вагнера".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале заявил о решимости выполнить любые задачи президента России по подавлению мятежа ЧВК "Вагнер" и защите государственности и целостности нашей страны. По словам Кадырова, он расценивает вооружённое выступление "вагнеровцев" как "предательство" и "нож в спину". В условиях проведения СВО глава Чечни считает важнейшей задачей следовать всем распоряжениям Владимира Путина:У нас есть Верховный Главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена… Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!
При этом Рамзан Кадыров сообщил о готовности подразделений Росгвардии и Вооружённых сил, расквартированных на территории Чечни, принять непосредственное участие в восстановлении порядка:Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!
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