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≡ Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47052
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 15:52
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В России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9431
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 21:09
#60
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В Госдуме заявили о единогласной поддержке Путина всеми фракциями.
Все фракции единогласно поддерживают действия президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Шаманов 24 июня в беседе с «Известиями».
«Все фракции единогласно поддерживают действия нашего президента, и депутатский корпус в полном единстве будет принимать любые меры для того, чтобы дальнейшего развития нынешние события не получили», — сказал он. Он призвал сотрудников ВЧК «Вагнер» остановиться и указал на то, что только в единстве можно достичь стоящие задачи и добиться задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
«Сегодня России, как никогда, нужна консолидированность общества. Нам нужна победа. И мы должны быть в единстве», — добавил он. Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
942
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 24.06.23 - 21:10
#61
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Самое разумное в таких ситуациях - молча ждать завершения происходящих событий, а не "умничать" со своими "прогнозами" и "выводами".
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9431
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 21:12
#62
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Цитата:
Skeptic:
а не "умничать" со своими "прогнозами" и "выводами".

мелкие сабачонки в подворотне всегда тявкают изподтишка
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9431
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 21:14
#63
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Нарышкин заявил о провалившейся попытке раскачать российское общество.
«Попытка вооруженного мятежа, предательства, предпринятая за спиной сражающейся армии, — самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление. Нашим врагам никогда не удавалось победить Россию силой оружия, поэтому они делали ставку на то, чтобы расколоть нашу страну изнутри», — отметил главы Службы внешней разведки РФ.
Нарышкин указал, что также провалились попытка раскачать общество, пробудить в нем самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны. Он отметил, что россияне продемонстрировали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи.Российское историческое общество призвало сограждан к единению вокруг президента России Владимира Путина и к поддержке армии.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4872
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 21:14
#64
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Дядя Марик,возьми отпуск.
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