Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове

Отправлено: - 21:09

В Госдуме заявили о единогласной поддержке Путина всеми фракциями.

Все фракции единогласно поддерживают действия президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Шаманов 24 июня в беседе с «Известиями».

«Все фракции единогласно поддерживают действия нашего президента, и депутатский корпус в полном единстве будет принимать любые меры для того, чтобы дальнейшего развития нынешние события не получили», — сказал он. Он призвал сотрудников ВЧК «Вагнер» остановиться и указал на то, что только в единстве можно достичь стоящие задачи и добиться задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

«Сегодня России, как никогда, нужна консолидированность общества. Нам нужна победа. И мы должны быть в единстве», — добавил он. Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).