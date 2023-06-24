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≡ Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47052
Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
Отправлено: 24.06.23 - 16:56
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящие события в соседней стране "внутренним делом России". Об этом Глава государства заявил в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27028
Re: Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
Отправлено: 24.06.23 - 16:56
#1
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Красавчик!
А мне вот жаль их.
Готов сдать квартиру Путину, по суткам.
Хотя бы 100 баксов в сутки!
И Пескову и многим многим другим!
Да со своей четырешки в юрту пересяду, если возьмут по 400 баксов в сутки.
Сделаю ВНЖ!
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
255
Re: Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
Отправлено: 24.06.23 - 17:07
#2
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Вся это возня напоминает крызню пауков в банке. Просто жаль простых людей, которые попадут под замес
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1666
Re: Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
Отправлено: 24.06.23 - 17:45
#3
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Цитата:
"внутренним делом России


Странно, в январе это было внутреннее дело Казахстана, но батыры молили о помощи)))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1254
Re: Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
Отправлено: 24.06.23 - 19:55
#4
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1254
Re: Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
Отправлено: 24.06.23 - 20:47
#5
Комментарий удален модератором.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9431
Re: Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
Отправлено: 24.06.23 - 20:58
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Ты это во все новости копировать будешь?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9431
Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
Отправлено: 24.06.23 - 21:03
#7
Комментарий удален модератором.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9431
Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
Отправлено: 24.06.23 - 21:05
#8
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1254
Re: Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России
Отправлено: 24.06.23 - 21:08
#9
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Цитата:
yudjin:
укрепление авторитета на международной арене


на какой арене? у изгоя не бывает авторитета..только очередной позор! Путину уготована судьба Муа́ммара Кадда́фи!
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