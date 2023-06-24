Re: Токаев: Происходящие события – это внутреннее дело России

Отправлено: - 16:56

Красавчик!

А мне вот жаль их.

Готов сдать квартиру Путину, по суткам.

Хотя бы 100 баксов в сутки!

И Пескову и многим многим другим!

Да со своей четырешки в юрту пересяду, если возьмут по 400 баксов в сутки.

Сделаю ВНЖ!