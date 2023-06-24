Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...

Отправлено: - 20:49

Российские олигархи и политики массово покидают Москву на частных самолетах, часть из них уже приземлилась за пределами РФ.Так, из Москвы в сторону Санкт-Петербурга, вылетел Ил96-300ПУ Владимира Путина, на котором установлено оборудование для управления армией. Борт исчез с радаров возле Твери. Кроме того, второй президентский борт Ту-214ПУ вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 14:44, который также оборудован на случай войны. Он исчез с радаров над Гатчиной. Бизнес-джет олигарха Аркадия Ротенберга Bombardier BD-700 вылетел из Москвы сегодня в 11:30 утра и приземлился в Баку в 15:04 мск. Полет был запланирован еще вчера вечером Самолет вице-премьера России Дениса Мантурова вылетел из Москвы в 7 утра и приземлился в турецком Даламане в 12:06. Бизнес-джет олигарха Владимира Потанина Gulfstream G650 ожидает вылета из Москвы в Стамбул сегодня в 17:00. Bombardier Global Express XLS госкомпании "Интер РАО" (ее возглавляет сын друга Путина Юрия Ковальчука Бориса) вылетел из Москвы и приземлился в Питере около 15:00 мск. Обычные жители РФ сегодня вряд ли смогут куда-то улететь, поскольку цены на авиабилеты в безвизовые страны резко взлетели. Так, билет на прямой рейс из Москвы в Ереван стоит до 200 тысяч рублей, в Дубай - 350 тысяч рублей. Билетов в Стамбул, Астану и Тбилиси не осталось.Так что,сдам правительству России двух комнатную квартиру с видом на реку Тобол! Предоплата!