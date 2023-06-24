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≡ Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47052
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 15:52
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В России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27028
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 19:53
#45
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Перекрытые дороги на Москву



Все тихо и спокойно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27028
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 19:55
#46
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Говорят вошли в московскую область.
Интересно, дальше то что?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1957
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 19:57
#47
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Чебурашка не только сдулась, но походу и крышей поехала! :lol:
Подумать только, Маршал справедливость! 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27028
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 19:58
#48
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Перекрытую дорогу вагнеровцы с легкостью снесли


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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
490
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 24.06.23 - 20:32
#49
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СВО идет по плану!
Ехали в сторону фашистской германии и северной кореи, но резко свернули в сомали.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1254
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 24.06.23 - 20:34
#50
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1254
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 24.06.23 - 20:39
#51
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Цитата:
Артем Марусич:
Ехали в сторону фашистской германии и северной кореи, но резко свернули в сомали.

Кажись мы накануне грандиозного шухера! И Путину уготована судьба Муа́ммара Кадда́фи!
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1254
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 24.06.23 - 20:49
#52
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Российские олигархи и политики массово покидают Москву на частных самолетах, часть из них уже приземлилась за пределами РФ.Так, из Москвы в сторону Санкт-Петербурга, вылетел Ил96-300ПУ Владимира Путина, на котором установлено оборудование для управления армией. Борт исчез с радаров возле Твери. Кроме того, второй президентский борт Ту-214ПУ вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 14:44, который также оборудован на случай войны. Он исчез с радаров над Гатчиной. Бизнес-джет олигарха Аркадия Ротенберга Bombardier BD-700 вылетел из Москвы сегодня в 11:30 утра и приземлился в Баку в 15:04 мск. Полет был запланирован еще вчера вечером Самолет вице-премьера России Дениса Мантурова вылетел из Москвы в 7 утра и приземлился в турецком Даламане в 12:06. Бизнес-джет олигарха Владимира Потанина Gulfstream G650 ожидает вылета из Москвы в Стамбул сегодня в 17:00. Bombardier Global Express XLS госкомпании "Интер РАО" (ее возглавляет сын друга Путина Юрия Ковальчука Бориса) вылетел из Москвы и приземлился в Питере около 15:00 мск. Обычные жители РФ сегодня вряд ли смогут куда-то улететь, поскольку цены на авиабилеты в безвизовые страны резко взлетели. Так, билет на прямой рейс из Москвы в Ереван стоит до 200 тысяч рублей, в Дубай - 350 тысяч рублей. Билетов в Стамбул, Астану и Тбилиси не осталось.Так что,сдам правительству России двух комнатную квартиру с видом на реку Тобол! Предоплата!
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9430
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 24.06.23 - 20:51
#53
Комментарий удален модератором.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9430
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 20:56
#54
Комментарий удален модератором.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6163
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 24.06.23 - 20:56
#55
Комментарий удален модератором.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9430
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 20:59
#56
Комментарий удален модератором.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9430
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 21:01
#57
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1254
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 24.06.23 - 21:04
#58
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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что события, которые сейчас происходят в России, являются внутренним делом этой страны.Цитата:
yudjin:
Прям тебе отзвонились, рассказали, ну умора.


Душа болит, а сердце плачет...ой как я понимаю тебя...Все на свете перемелется, век сменится, пронесутся годы, словно с горки вниз...
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9430
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 21:07
#59
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

ты за свою переживай лучше. А то тут своей не будешь никогда и там тебя уже не примут!
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