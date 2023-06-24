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≡ Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47052
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 15:52
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В России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:17
#30
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Москва.
Пулеметные точки.


Все тихо и спокойно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:20
#31
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В колониях Владимирской области отключают телевидение и радио, сообщает «Довод» со ссылкой на свои источники. Именно в этом регионе отбывает свой срок Алексей Навальный. Отключение исправительных учреждений от связи может быть связано с бунтами в СИЗО Москвы и неподтвержденной ситуацией в ИК-2 в Ростове-на-Дону: там, предположительно, еще несколько часов назад на территорию колонии зашел спецназ с БТР.


Все тихо и спокойно
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:21
#32
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Панически быстро снимают рекламы Вагнера




Все тихо и спокойно
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:23
#33
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Просто картинка

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:24
#34
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Просто спокойная и тихая картинка

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:25
#35
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Просто картинка

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:28
#36
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Взрыв около штаба южного военного округа, Ростов

залить скриншот


Все спокойно и тихо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:29
#37
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Окопы на подступах к Москве



Спокойно и тихо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:31
#38
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⚡️"Список потерь между Россией и Россией": Oryx начал подсчет потерянной техники в вооруженном конфликте ВС РФ и ЧВК «Вагнер»Итак:▪️Российские военные уже потеряли самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину тигр и военный КамАЗ (авиация была уничтожена, а машины — захвачены).▪️ЧВК «Вагнер» потеряла только один УАЗ

Тихо и спокойно все

[Исправлено: 111, 24.06.2023 - 18:32]
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