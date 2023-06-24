Отправлено: - 18:20

В колониях Владимирской области отключают телевидение и радио, сообщает «Довод» со ссылкой на свои источники. Именно в этом регионе отбывает свой срок Алексей Навальный. Отключение исправительных учреждений от связи может быть связано с бунтами в СИЗО Москвы и неподтвержденной ситуацией в ИК-2 в Ростове-на-Дону: там, предположительно, еще несколько часов назад на территорию колонии зашел спецназ с БТР.Все тихо и спокойно