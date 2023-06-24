Отправлено: - 17:54

Vit:

Почему то мне видится что это очередной спектакль от Пригожина. В первой части был вброс про нехватку БК в Бахмуте и как мы потом узнали укр армия там потеряла более 100 тыщ солдат. Щас идет часть номер 2. Ушли с передовой 25 тыщ вагнеровцев устраивают ПРИЧЁМ НА КАМЕРУ разборку на скамейке с зам министром обороны.. Переговоры такие? . Смешно не находите? Щас остатки резервной укр армии и двинулся на оборону РФ.

Цитата:Сегодня утром выехал с Мариуполя, в Ростове были в 10 утра,сел на поезд до Москвы, и только в поезде прочитал новости... Ну да, в Ростове пока доехал до вокзала два раза останавливала полиция нашу служебную машину так как номера московские, я и не знал что в Ростове какая то напряжёнка, военную технику видел как видео ее и до этого в Ростове.Еду в поезде, все спокойно.Звонил коллегам в Севастополь, Симферополь и Краснодар, везде спокойно.