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≡ Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47052
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 15:52
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В России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 17:16
#15
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«Мы не собираемся подчиняться Путину и ФСБ. С повинной мы не придем. Мы патриоты, а кто против нас – это те, кто собрались вокруг подонков» - Пригожин«По поводу «предательства» - президент ошибается. Мы патриоты – вся ЧВК «Вагнер». Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции и бюрократии» - сказал Пригожин в обращении.🇺🇦 Украина
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 17:21
#16
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Мда уж..



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Muad Dib
* Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
201
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 24.06.23 - 17:41
#17
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Пригожин является порождением системы воров и коррупционеров, созданной Путиным. Если лояльность важнее профессионализма, то выгоднее поставить вокруг себя уголовников. Зато собаки и дочери президента летают частными рейсами за госчет.

То что Пригожин говорит о причинах мятежа - звучит хорошо для простого обывателя, но такая уголовная гниль не должна захватывать власть.

Теперь вопрос, какой действительный рейтинг Путина у силовиков. Если колонна дойдет до Москвы (а идти им километров 300) и если оборона города повалится и не будет сопротивления, это будет предвещать смену власти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 17:51
#18
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По моему это зять Шойгу?



Паники нет..
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2219
Re: Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК...
Отправлено: 24.06.23 - 17:54
#19
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Цитата:
Vit:
Почему то мне видится что это очередной спектакль от Пригожина. В первой части был вброс про нехватку БК в Бахмуте и как мы потом узнали укр армия там потеряла более 100 тыщ солдат. Щас идет часть номер 2. Ушли с передовой 25 тыщ вагнеровцев устраивают ПРИЧЁМ НА КАМЕРУ разборку на скамейке с зам министром обороны.. Переговоры такие? . Смешно не находите? Щас остатки резервной укр армии и двинулся на оборону РФ.


Сегодня утром выехал с Мариуполя, в Ростове были в 10 утра,сел на поезд до Москвы, и только в поезде прочитал новости... Ну да, в Ростове пока доехал до вокзала два раза останавливала полиция нашу служебную машину так как номера московские, я и не знал что в Ростове какая то напряжёнка, военную технику видел как видео ее и до этого в Ростове.
Еду в поезде, все спокойно.
Звонил коллегам в Севастополь, Симферополь и Краснодар, везде спокойно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 17:59
#20
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Тут видим по Воронежу долбят снарядами..





Паники нет

[Исправлено: 111, 24.06.2023 - 18:00]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:02
#21
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Цитата:
Нурбанчик:
Еду в поезде, все спокойно.

Когда разваливали СССР,тоже все было спокойно.
Всем было плевать, как впрочем и вам сейчас..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:04
#22
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Выезд из Ростова в сторону Таганрога заминирован и закрыт



Все спокойно и тихо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:06
#23
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Пригожин спокоен

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:08
#24
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Элита России покидает Москву



Путинская Элита на бизнес-джетах покидает Москву - данные Flight Radar

[Исправлено: 111, 24.06.2023 - 18:09]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:11
#25
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Громят колонну вагнеров



Все спокойно и тихо..
Все спят и видят Украину, выжженую и разбитую во снах..

[Исправлено: 111, 24.06.2023 - 18:12]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2219
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:11
#26
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Видеокамеры в режиме онлайн Ростова-на-Дону http://www.rostovwebcam.ru/vebcam/sobornaya-ploshhad.html

http://www.rostovwebcam.ru/vebcam/levyj-bereg-dona.html

[Исправлено: Нурбанчик, 24.06.2023 - 18:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:13
#27
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Липецкая обл.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:15
#28
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Липецкая, вагнера



4 часа до Москвы.
Все тихо и спокойно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27021
Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 18:16
#29
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Все тихо и спокойно..

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