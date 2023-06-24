Что происходит в России: появились сообщения о войсках ЧВК "Вагнер" в Ростове
Отправлено: 24.06.23 - 15:52
В России заявили о вооруженном мятеже. Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли ракетные удары по "вагнеровцам". Пригожин пообещал начать "марш справедливости". Официальные власти России ответили, что информация о ракетных ударах "не соответствует действительности и является информационной провокацией. Читать новость
«Мы не собираемся подчиняться Путину и ФСБ. С повинной мы не придем. Мы патриоты, а кто против нас – это те, кто собрались вокруг подонков» - Пригожин«По поводу «предательства» - президент ошибается. Мы патриоты – вся ЧВК «Вагнер». Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции и бюрократии» - сказал Пригожин в обращении.🇺🇦 Украина
Пригожин является порождением системы воров и коррупционеров, созданной Путиным. Если лояльность важнее профессионализма, то выгоднее поставить вокруг себя уголовников. Зато собаки и дочери президента летают частными рейсами за госчет.
То что Пригожин говорит о причинах мятежа - звучит хорошо для простого обывателя, но такая уголовная гниль не должна захватывать власть.
Теперь вопрос, какой действительный рейтинг Путина у силовиков. Если колонна дойдет до Москвы (а идти им километров 300) и если оборона города повалится и не будет сопротивления, это будет предвещать смену власти.
Vit: Почему то мне видится что это очередной спектакль от Пригожина. В первой части был вброс про нехватку БК в Бахмуте и как мы потом узнали укр армия там потеряла более 100 тыщ солдат. Щас идет часть номер 2. Ушли с передовой 25 тыщ вагнеровцев устраивают ПРИЧЁМ НА КАМЕРУ разборку на скамейке с зам министром обороны.. Переговоры такие? . Смешно не находите? Щас остатки резервной укр армии и двинулся на оборону РФ.
Сегодня утром выехал с Мариуполя, в Ростове были в 10 утра,сел на поезд до Москвы, и только в поезде прочитал новости... Ну да, в Ростове пока доехал до вокзала два раза останавливала полиция нашу служебную машину так как номера московские, я и не знал что в Ростове какая то напряжёнка, военную технику видел как видео ее и до этого в Ростове. Еду в поезде, все спокойно. Звонил коллегам в Севастополь, Симферополь и Краснодар, везде спокойно.
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