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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 13:38
#6976
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Обновленная карта боевых действий Дипстейт

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 13:40
#6977
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180 российских военнослужащих ВСРФ сдались в плен Вагнеру, — СМИ. "Среди отступивших в том числе силовики. Они отказались препятствовать действием "ЧВК Вагнер" и сложили оружие", — заявил Пригожин.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 13:48
#6978
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Цитата:
111:

Цитата:
111:


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26988
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 14:08
#6979
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Семья Лукашенко предварительно вывезена в Турцию.
Туда метит Пригожин?

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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3046
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 14:14
#6980
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Господа форумные Z-комментаторы, идите на защиту своего кремлёвского бога! А то Пригожин его снесёт!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 14:19
#6981
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ПРИГОЖИН ПРОТИВ ШОЙГУ?
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил сегодня, что готов идти военным путём на Минобороны России, обвинив ведомство в атаке на базу "оркестрантов".
В Минобороны в ответ назвали заявления Пригожина фейком, подчеркнув, что армия продолжает работу в зоне СВО.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сегодня вечером сделал целый ряд обвинений в адрес Министерства обороны России и министра обороны Сергея Шойгу лично. В частности, выдвинул обвинения в ударе по базе "Вагнера". А также добавил, что ранее почти достиг договорённостей с министерством о сложении оружия, однако теперь готов выдвинуться на Москву:
Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение: зло, которое несёт военное руководство страны, будет остановлено. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Прошу всех сохранять спокойствие. Справедливость в войсках будет восстановлена, - цитата Евгения Пригожина, транслируемая его пресс-службой.

В то же время Минобороны России оперативно опровергло сказанное Пригожиным: Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооружёнными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 14:20
#6982
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" прокомментировал политолог Марат Баширов. Он указал на два важных факта: Путин не стал упоминать лично Пригожина и заявил о нескольких предателях. "Президент Путин ни разу не назвал фамилию руководителя мятежников, но произнёс следующее: тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. Организовывал и готовил военный мятеж - предали. Множественное число и возможно круг шире, чем те, кто сейчас в Ростове на Дону захватил военные объекты", - пишет Баширов в своём телеграм-канале. Президент призвал мятежников немедленно сложить оружие и подчиниться приказам. Путин уверен в победе России, несмотря на эту измену.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 14:23
#6983
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УДАР В СПИНУ
Обращение президента
Путин подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, так как в настоящее время решается судьба нашего народа, нашей страны. Происходящее сегодня, попытка расколоть общество - это удар в спину.
Сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления - вооружённого мятежа, - сказал Владимир Путин.Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри, - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что действия, которые раскалывают наше единство, - это отступничество от своего народа, от боевых товарищей. Это предательство. История знает такие уроки. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. И нынешняя власть не позволит повториться той трагедии.Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом.

Вооружённые Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, - сообщил Путин.Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях, - сказал президент.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 14:26
#6984
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Полный текст обращения президента России Владимира Путина:

"Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически – знаю, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооружённого мятежа.

Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны.
Русские убивали русских, братья – братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе – от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции.
Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом.
Вооружённые Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Как Президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4337
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 14:30
#6985
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Цитата:
yudjin:


Пригожин просто хочет красиво и вовремя уйти с этой бессмысленной бойни, с этого бардака творящегося в правящей российской верхушке. Для этого и всё это и придумано.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 14:32
#6986
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ФЕЙКНЬЮС
Украинские спецслужбы быстро прореагировали на ситуацию с ЧВК "Вагнер" и забросали русские соцсети тысячью фейков.
В русских соцсетях поднялась волна фейков, связанная с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Дескать, "оркестранты" действуют по всей России, группы их атакуют полицейских и так далее.

На самом деле всё это - результат действий украинских спецслужб. Разоблачить ЦИПсО удалось и из-за появившейся в сетях методички - украинским спецслужбам прямо приказано поднимать в России волну страха из-за конфликта Пригожина с Минобороны, сообщает телеграм-канал "Война с фейками".
Между тем, никаких столкновений нигде не происходит. "Мятеж" на данный момент проходит мирно. "Вагнер" в Ростове-на-Дону поставил под охрану важные военные объекты, при этом никак не мешая работе военных и штабов. Пригожин ведёт переговоры с высшим командованием ВС России, ожидается обращение президента. "Колонны Вагнеров" не замечены на трассе "Дон". Она в нескольких местах перекрыта. В Москве, Московской и Воронежской областях объявлен режим контртеррористической операции. В Ростове-на-Дону и Москве отменены все массовые мероприятия.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 14:44
#6987
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Цитата:
ACROS:
Пригожин просто хочет красиво и вовремя уйти с этой бессмысленной бойни, с этого бардака творящегося в правящей российской верхушке. Для этого и всё это и придумано.

Не думаю. Слишком ему доверились, поверили в силу и бескорыстную помощь за правое дело. Бесспорно она была и есть. Но чрезмерные амбиции,нежелание делить славу и руководство армией, может и личная неприязнь с Шойгу взыграли. Если Путин много лет с ним, то всё уладят. Но не переборщить с их вседозволенностью. В руководстве и без нас, и без дрыщащих ядом форумных фейкометов разберутся.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1956
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 14:53
#6988
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Цитата:
111:
Я никогда не говорил, не науськивал ложью, что украинцы 8 лет что то бомбили

Ути, что оказывается, Донбасс сам себя бомбил?
А между тем, даже Вики говорит о конфликте.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9420
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 15:18
#6989
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В РЕГИОНАХ
Обстановка у главного управления МВД по Ростовской области спокойная, передает корреспондент РИА Новости

Обстановка в центре Воронежа спокойная, жители города заняты обычными делами. Проезд к зданиям УФСБ и УМВД в Воронеже перекрыт, дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости

Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области закрыто с 464 по 777 км, сообщил губернатор.

Силовики оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Золотой улице в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3161
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.06.23 - 15:25
#6990
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Копипаст Кантара?
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