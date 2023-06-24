ПРИГОЖИН ПРОТИВ ШОЙГУ? Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил сегодня, что готов идти военным путём на Минобороны России, обвинив ведомство в атаке на базу "оркестрантов". В Минобороны в ответ назвали заявления Пригожина фейком, подчеркнув, что армия продолжает работу в зоне СВО. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сегодня вечером сделал целый ряд обвинений в адрес Министерства обороны России и министра обороны Сергея Шойгу лично. В частности, выдвинул обвинения в ударе по базе "Вагнера". А также добавил, что ранее почти достиг договорённостей с министерством о сложении оружия, однако теперь готов выдвинуться на Москву: Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение: зло, которое несёт военное руководство страны, будет остановлено. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Прошу всех сохранять спокойствие. Справедливость в войсках будет восстановлена, - цитата Евгения Пригожина, транслируемая его пресс-службой.
В то же время Минобороны России оперативно опровергло сказанное Пригожиным: Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооружёнными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" прокомментировал политолог Марат Баширов. Он указал на два важных факта: Путин не стал упоминать лично Пригожина и заявил о нескольких предателях. "Президент Путин ни разу не назвал фамилию руководителя мятежников, но произнёс следующее: тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. Организовывал и готовил военный мятеж - предали. Множественное число и возможно круг шире, чем те, кто сейчас в Ростове на Дону захватил военные объекты", - пишет Баширов в своём телеграм-канале. Президент призвал мятежников немедленно сложить оружие и подчиниться приказам. Путин уверен в победе России, несмотря на эту измену.
УДАР В СПИНУ Обращение президента Путин подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, так как в настоящее время решается судьба нашего народа, нашей страны. Происходящее сегодня, попытка расколоть общество - это удар в спину. Сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления - вооружённого мятежа, - сказал Владимир Путин.Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри, - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что действия, которые раскалывают наше единство, - это отступничество от своего народа, от боевых товарищей. Это предательство. История знает такие уроки. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. И нынешняя власть не позволит повториться той трагедии.Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом.
Вооружённые Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, - сообщил Путин.Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях, - сказал президент.
Полный текст обращения президента России Владимира Путина:
"Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически – знаю, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооружённого мятежа.
Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья – братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе – от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооружённые Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
Как Президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее".
ФЕЙКНЬЮС Украинские спецслужбы быстро прореагировали на ситуацию с ЧВК "Вагнер" и забросали русские соцсети тысячью фейков. В русских соцсетях поднялась волна фейков, связанная с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Дескать, "оркестранты" действуют по всей России, группы их атакуют полицейских и так далее.
На самом деле всё это - результат действий украинских спецслужб. Разоблачить ЦИПсО удалось и из-за появившейся в сетях методички - украинским спецслужбам прямо приказано поднимать в России волну страха из-за конфликта Пригожина с Минобороны, сообщает телеграм-канал "Война с фейками". Между тем, никаких столкновений нигде не происходит. "Мятеж" на данный момент проходит мирно. "Вагнер" в Ростове-на-Дону поставил под охрану важные военные объекты, при этом никак не мешая работе военных и штабов. Пригожин ведёт переговоры с высшим командованием ВС России, ожидается обращение президента. "Колонны Вагнеров" не замечены на трассе "Дон". Она в нескольких местах перекрыта. В Москве, Московской и Воронежской областях объявлен режим контртеррористической операции. В Ростове-на-Дону и Москве отменены все массовые мероприятия.
ACROS: Пригожин просто хочет красиво и вовремя уйти с этой бессмысленной бойни, с этого бардака творящегося в правящей российской верхушке. Для этого и всё это и придумано.
Не думаю. Слишком ему доверились, поверили в силу и бескорыстную помощь за правое дело. Бесспорно она была и есть. Но чрезмерные амбиции,нежелание делить славу и руководство армией, может и личная неприязнь с Шойгу взыграли. Если Путин много лет с ним, то всё уладят. Но не переборщить с их вседозволенностью. В руководстве и без нас, и без дрыщащих ядом форумных фейкометов разберутся.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать