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≡ Как прошел первый в этом году день поля "JER ANA – AGRO WEEKEND 2023"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47050
Как прошел первый в этом году день поля "JER ANA – AGRO WEEKEND 2023"?
Отправлено: 22.06.23 - 15:38
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Первый День поля в этом году и в истории Сарыкольского района был организован Торговым домом KAMZ AGRO на полях крестьянского хозяйства «Арман». 17 июня, близ села Севастополь, с самого утра была слышна музыка, организаторы и участники располагали свою технику и занимали свои выставочные места. Уже с девяти утра главы хозяйств со всей области начали съезжаться, чтобы провести этот уикенд весело и с пользой.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
305
Re: Как прошел первый в этом году день поля "JER ANA – AGRO...
Отправлено: 22.06.23 - 15:38
#1
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Интересно, что будет с этими Олжа и Камз, когда кончатся Розиновские деньги?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4337
Re: Как прошел первый в этом году день поля "JER ANA – AGRO...
Отправлено: 24.06.23 - 14:25
#2
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Цитата:
Ильяс:
кончатся Розиновские деньги?


Поправочка: - кулибаевские деньги.
Этот потребовал вернуть займ- в наличке и живыми деньгами, тому пришлось распродоваться, брать кредиты и прочее. Не смог и поэтому пошли суды.
Поэтому у Розиновва почти ВСЁ забрали и отдали южанам с Кызыл Орды, которые не бельмес в растениеводстве.
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