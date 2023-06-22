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Первый День поля в этом году и в истории Сарыкольского района был организован Торговым домом KAMZ AGRO на полях крестьянского хозяйства «Арман». 17 июня, близ села Севастополь, с самого утра была слышна музыка, организаторы и участники располагали свою технику и занимали свои выставочные места. Уже с девяти утра главы хозяйств со всей области начали съезжаться, чтобы провести этот уикенд весело и с пользой.