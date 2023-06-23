МИРНЫХ УБИВАЮТ При ракетном обстреле жилого сектора Геническа погибли два человека Сегодня ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск. Били, как уточняют aif.ru, ракетами Storm Shadow зарубежного производства. А целями стали жилые дома.По предварительным данным, в результате обстрела в Геническе погибли, по меньшей мере, два человека. Информация, вероятно, будет обновляться.Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар был нанесён в районе 14:00.
К БАБКЕ НЕ ХОДИ... Украинский генерал Сырский признал, что русскую линию обороны сложно преодолеть.
"Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений", - пожаловался военачальник. Русские войска выстроили прочную оборону и предугадывают все действия ВСУ, пожаловался командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian. Из-за этого оборону России очень трудно преодолеть, добавил украинский генерал. Украинские войска уже несколько недель пытаются прорваться на Запорожском направлении. Однако ни западная техника, ни выучка НАТО не помогают против русской системы обороны. Бойцы ВСУ гибнут сотнями, однако Киев продолжает снова и снова бросать их в бой.
Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть, - посетовал Сырский британским журналистам. Он добавил, что ситуация на передовой для украинской армии сложилась "тяжелая".
Напомним, что после постоянных атак ВСУ на Запорожском фронте появилось "кладбище леопардов и бредли" – целое поле из сгоревшей западной техники. Что касается потерь среди личного состава ВСУ, то на Украине буквально уже негде хоронить погибших, а чтобы перемещаться по кладбищам нужен автобус или электросамокат. Но самое ужасное, это что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, наступление ВСУ "идёт хорошо". То есть можно ожидать новых самоубийственных штурмов со стороны украинской армии.
ВЛАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ «Украина взяла Крым в котел и почти захватила часть Белгорода» УНИАН зуб дает! Ведущее украинское информационное агентство, между прочим, с 2 730 000 подписчиков утверждает, что ВСУ взяли Крым в котел и уже почти взяли Белгород. Шейтельман не даст соврать! Вы по-прежнему удивляетесь, почему эти люди профукали все, что им досталось после распада СССР? Когда Россия взяла на себя все долги Союза, а Украине оставила весь промышленный и сельскохозяйственный потенциал, жители Малороссии предпочли чистить толчки в Польше и собирать клубнику в Канаде. А теперь вот еще любят «брать Крым» в ютубе.Спрашиваете, зачем им русская земля, которую коммунисты зачем-то назвали «Украиной»? Это тоже очень характерная черта: «шо ни съедим, то понадкусаю».
И НАШИМ, И ВАШИМ Турция открывает производство Bayraktar на Украине. Обозначены сроки На Украине планируется производить беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Основная часть подготовительных работ на заводе уже ведётся, а открытие и запуск производства запланированы на 2025 год.Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar [на Украине], ООО "Авиа венчурс", идут в соответствии с планом, - сказал Байрактар.- Ожидается, что завод будет электрифицирован в июле, - добавил он.Уточняется, что общий объём инвестиций в организацию производства Bayraktar на Украине составляет более 95 миллионов долларов.
yudjin: Украинский генерал Сырский признал, что русскую линию обороны сложно преодолеть
Господи.. А когда было легко проламывать оборону? Ну если только не в 4 утра ночью напасть как Гитлер. Незащищенный Бахмут 224 дня оккупанты брали.. А что, оккупанты уже обороняются, все задачи выполнены? По-зор!
ОДИН РАЗ И МЕШОК СБИВАЕТ Недавно с бойцом из Забайкалья, воюющим в зоне СВО, приключилась необычная история. Мужчина с позывным «Тунгус» из батальона «Енисей» сбил вражеский беспилотник. И этот факт можно было бы рассматривать как рядовое событие на СВО, если не знать, что сбил он его не оружием, а… мешком с продуктами!
Подробности происшествия привел в своем телеграм-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов. А дело было так. Боец отдежурил ночную смену в окопе и утром пошел получать сухой паек. Закинул на плечо два мешка с провиантом и стал возвращаться обратно на свою позицию. Однако же на обратном пути заприметил в небе малогабаритный украинский дрон-камикадзе. Далее, как рассказал губернатор, боец «Тунгус» спрятался в траве так, чтобы управляющий дроном украинский военный его потерял. «После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности». А именно, резко встал и «сбил устройство, которое находилось от земли в трех метрах, мешком с продуктами». «Атаман казачьего войска представил «Тунгуса» к медали «За отвагу». Гордимся!» – написал губернатор Александр Осипов.
Боец, безусловно, достоин всяческих похвал за воинскую смекалку и реакцию. Однако «КП»-Иркутск решила выяснить у эксперта – старшего связиста и оператора беспилотных летательных аппаратов – возможно ли сбить дрон мешком. Он разъяснил, что, «в принципе, такое возможно». Но просто от удара мешком дрон не упадет. «Нужно попасть именно в лопасти, чтобы они запутались. Это и есть слабое место БПЛА», – пояснил связист. Он добавил, что в данном случае, по всей видимости, так и случилось: ткань мешка попала куда нужно, то есть в лопасти. «Думаю, пары банок консервов и яблок хватило бы для такого маневра», – добавил он. Но чаще всего дроны сбивают двуствольным ружьем. Также связист отметил, что удивлен полетом беспилотника на столь низком расстоянии от земли, так как «обычно такие дроны парят на высоте 200 метров». Также удивительно, что бойцу удалось спрятаться в траве так, что его упустил из виду управляющий БПЛА. Исходя из этого, эксперт сделал вывод, что беспилотник был без тепловизора. Иначе наш боец не смог бы остаться в траве незамеченным. Губернатор Забайкалья также рассказал, что «Тунгусу» повезло дважды: сначала он исхитрился сбить дрон, а затем еще и обезвредил его вместе с товарищами, подоспевшими на помощь. К дрону была прикреплена граната, заряд подорвали сослуживцы. Если бы дрон летел выше и упал, то снаряд бы взорвался… После того как беспилотник был сбит, бойцы отсоединили его от аккумулятора и забрали в батальон в качестве трофея.
❗️Пригожин подал заявление в СК с просьбой об аресте Шойгу и Герасимова.В своем заявлении Пригожин обвиняет их в "преднамеренном геноциде русского народа, убийстве десятка тысяч российских граждан и передаче российских территорий Украине".
Путин c главой центра эндокринологии обсуждает, почему потомки неандертальцев меньше болеют сахарным диабетом, чем потомки хомо сапиенс, и у кого из них больше жировых запасов. Тем временем его недоармию вовсю утюжат, а некий зек с личной армией его публично разносит
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