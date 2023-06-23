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ОДИН РАЗ И МЕШОК СБИВАЕТНедавно с бойцом из Забайкалья, воюющим в зоне СВО, приключилась необычная история. Мужчина с позывным «Тунгус» из батальона «Енисей» сбил вражеский беспилотник. И этот факт можно было бы рассматривать как рядовое событие на СВО, если не знать, что сбил он его не оружием, а… мешком с продуктами!Подробности происшествия привел в своем телеграм-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов. А дело было так. Боец отдежурил ночную смену в окопе и утром пошел получать сухой паек. Закинул на плечо два мешка с провиантом и стал возвращаться обратно на свою позицию. Однако же на обратном пути заприметил в небе малогабаритный украинский дрон-камикадзе.Далее, как рассказал губернатор, боец «Тунгус» спрятался в траве так, чтобы управляющий дроном украинский военный его потерял. «После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности». А именно, резко встал и «сбил устройство, которое находилось от земли в трех метрах, мешком с продуктами». «Атаман казачьего войска представил «Тунгуса» к медали «За отвагу». Гордимся!» – написал губернатор Александр Осипов.Боец, безусловно, достоин всяческих похвал за воинскую смекалку и реакцию. Однако «КП»-Иркутск решила выяснить у эксперта – старшего связиста и оператора беспилотных летательных аппаратов – возможно ли сбить дрон мешком. Он разъяснил, что, «в принципе, такое возможно». Но просто от удара мешком дрон не упадет. «Нужно попасть именно в лопасти, чтобы они запутались. Это и есть слабое место БПЛА», – пояснил связист. Он добавил, что в данном случае, по всей видимости, так и случилось: ткань мешка попала куда нужно, то есть в лопасти.«Думаю, пары банок консервов и яблок хватило бы для такого маневра», – добавил он. Но чаще всего дроны сбивают двуствольным ружьем. Также связист отметил, что удивлен полетом беспилотника на столь низком расстоянии от земли, так как «обычно такие дроны парят на высоте 200 метров».Также удивительно, что бойцу удалось спрятаться в траве так, что его упустил из виду управляющий БПЛА. Исходя из этого, эксперт сделал вывод, что беспилотник был без тепловизора. Иначе наш боец не смог бы остаться в траве незамеченным. Губернатор Забайкалья также рассказал, что «Тунгусу» повезло дважды: сначала он исхитрился сбить дрон, а затем еще и обезвредил его вместе с товарищами, подоспевшими на помощь. К дрону была прикреплена граната, заряд подорвали сослуживцы. Если бы дрон летел выше и упал, то снаряд бы взорвался… После того как беспилотник был сбит, бойцы отсоединили его от аккумулятора и забрали в батальон в качестве трофея.