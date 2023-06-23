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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 17:45
#6856
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Цитата:
lavprof:
было интересно, форсят тут уже интервью (по сути монолог) Пригожина или нет) оказывается да, вовсю

Из первых уст, того, кто называется первоисточником..
А то люди устали от фейков Уважаемого лица Нашей Газеты..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 17:50
#6857
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Цитата:
yudjin:
что с 4 по 21 июня ВС России уничтожили 246 украинских танков, из которых 13 — западного образца. Такж

По моему с Уважаемого смеется уже последняя обезьяна, которая живет на Земле..
Откуда эти 246 танков, Уважаемый конечно не знает.
Соотношение по всей технике у Орикс с 18 по 22 июня это 47 украинской и 61 по моему российской.
Что тоже зачетно, ведь украинцы наступают.
По танкам отдельная тема.
Мало и с той и другой стороны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 17:54
#6858
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 17:56
#6859
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Цитата:
111:
А то люди устали от фейков


:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 18:04
#6860
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Пригожин пошел против Кремля и разразился откровениями о войне: что он заявилГлава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин разразился очередными откровениями и заявил, что Украина не бомбила оккупированный Донецк.По его словам, идеолог "русской весны" и бывший советник президента РФ Владислав Сурков, заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак, представители ФСБ и другие разворовывали Донбасс."Донбасс разворовывался различными людьми, часть из них были из администрации президента, часть - из ФСБ, часть - привлеченные олигархи, такие как Курченко. Это люди, который воровали деньги жителей Донбасса, которые находились в непризнанных республиках "ЛНР" и "ДНР", - рассказал Пригожин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 18:04
#6861
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Взято с Кепки Пригожина



Бедный Пригожин..



[Исправлено: 111, 23.06.2023 - 18:09]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 18:13
#6862
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Диссидент

Пригожин заявил, что Минобороны РФ обманывает общество, заявляя, что на Россию готовилось нападение со стороны Украины и НАТО«Мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие 8 лет, с 2014 по 2022. <…> На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Минобороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть», - говорит создатель ЧВК «Вагнер».В интервью Пригожин утверждает, что армия РФ «опозорилась» из-за Шойгу и олигархов, которые «обманули Путина».Диссидент
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 18:15
#6863
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Бедные Z-патриоты..
Им лучше верить в Риа Новости и яндекс Дзинь, чем первоисточнику..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 18:24
#6864
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Патрушев: Запад повторяет путь Гитлера, но конечная цель США — КитайСегодня12:23Глава Совета Федерации Николай Патрушев. Фото: Владимир Веленгурин / КП Коллективный Запад возрождает нацистскую идеологию с целью уничтожения России, однако конечная цель США и их вассалов — это Китай. Об этом сегодня, 23 июня, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами из стран Центральной Азии.Подробнее:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 18:50
#6865
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США с 1 июня введут свои регулярные военные части в Перу. Южное командование Пентагона (SOUTHCOM) направит сотни своих морских пехотинцев. Конгресс США одобрил интервенцию. Об этом сегодня, 29 мая, пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.Подробнее:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 18:52
#6866
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил о новых подробностях в деле военно-биологических исследований Пентагона на территории Украины. Помимо разработок штамма высокопатогенного птичьего гриппа, следы которого были обнаружены во вскрытой лаборатории в Херсоне, американские ученые под видом мирных исследований вели и другие подобные «проекты».Подробнее:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 18:54
#6867
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Потери ВСУ «просто ужасающие» — уже 157 тысяч убитыми, это означает, что режим Владимира Зеленского скоро рухнет. Об этом заявил бывший советник Дональда Трампа полковник армии США Дуглас Макгрегор, пишет Pravda.Ru.Подробнее:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 21:03
#6868
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Освободили земли, которые оккупанты зазватили еще в 2014 году..



[Исправлено: 111, 23.06.2023 - 21:03]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 21:11
#6869
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Цитата:
111:
Освободили земли, которые оккупанты зазватили еще в 2014 году..

Просмотри ещё раз комментарий #6859.
Ты уж определись. То там когда то казахов (по твоим заключениям) уничтожали, тут теперь русских. Не геноцид ли это? :-x

[Исправлено: Эл-починно, 23.06.2023 - 21:13]
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