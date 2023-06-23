Отправлено: - 17:45

lavprof:

было интересно, форсят тут уже интервью (по сути монолог) Пригожина или нет) оказывается да, вовсю

Цитата:Из первых уст, того, кто называется первоисточником..А то люди устали от фейков Уважаемого лица Нашей Газеты..