yudjin: что с 4 по 21 июня ВС России уничтожили 246 украинских танков, из которых 13 — западного образца. Такж
По моему с Уважаемого смеется уже последняя обезьяна, которая живет на Земле.. Откуда эти 246 танков, Уважаемый конечно не знает. Соотношение по всей технике у Орикс с 18 по 22 июня это 47 украинской и 61 по моему российской. Что тоже зачетно, ведь украинцы наступают. По танкам отдельная тема. Мало и с той и другой стороны.
Пригожин пошел против Кремля и разразился откровениями о войне: что он заявилГлава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин разразился очередными откровениями и заявил, что Украина не бомбила оккупированный Донецк.По его словам, идеолог "русской весны" и бывший советник президента РФ Владислав Сурков, заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак, представители ФСБ и другие разворовывали Донбасс."Донбасс разворовывался различными людьми, часть из них были из администрации президента, часть - из ФСБ, часть - привлеченные олигархи, такие как Курченко. Это люди, который воровали деньги жителей Донбасса, которые находились в непризнанных республиках "ЛНР" и "ДНР", - рассказал Пригожин.
Пригожин заявил, что Минобороны РФ обманывает общество, заявляя, что на Россию готовилось нападение со стороны Украины и НАТО«Мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие 8 лет, с 2014 по 2022. <…> На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Минобороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть», - говорит создатель ЧВК «Вагнер».В интервью Пригожин утверждает, что армия РФ «опозорилась» из-за Шойгу и олигархов, которые «обманули Путина».Диссидент
Патрушев: Запад повторяет путь Гитлера, но конечная цель США — КитайСегодня12:23Глава Совета Федерации Николай Патрушев. Фото: Владимир Веленгурин / КП Коллективный Запад возрождает нацистскую идеологию с целью уничтожения России, однако конечная цель США и их вассалов — это Китай. Об этом сегодня, 23 июня, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами из стран Центральной Азии.Подробнее:
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