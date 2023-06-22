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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 891 из 891«1...889890891
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 23:35
#13351
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С наступлением лета, всегда встает вопрос травы или сорняков..
Заказать хотели подстричь, стоит 10 тысяч двор.
А летом надо раза три делать это..
Ну и нашли выход, купили сами эту штуку

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 23:36
#13352
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Штука называется триммер..
Стоит порядка 30ти тысяч, плюс масло, леска



[Исправлено: 111, 22.06.2023 - 23:36]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 23:37
#13353
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Собирали сами

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 23:38
#13354
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Теперь литр обкатки и все, можно будет стоичь газоны..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
67
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 23:47
#13355
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30К за двс - это круто.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.23 - 20:26
#13356
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А сегодня начинаем красить кухню, зал, прихожку

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.23 - 20:27
#13357
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В том году, точнее в позапрошлом, так, наспех замазал, когда искал там в стенах трубы, плюнул и пробил новые пять стояков.


[Исправлено: 111, 23.06.2023 - 20:28]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.23 - 20:28
#13358
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Берем финиш и давай..
Мда, штукатур с меня еще тот..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.23 - 20:30
#13359
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Открыли банку, которой красили месяц назад другую квартиру, осадочек смотрю, от колера то..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.23 - 20:42
#13360
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Ну и помешали..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.23 - 20:44
#13361
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Собрали центр, мощный такой, чистейший звук, до сих пор даже у кинотеатров нет такой чистоты.
Настоящий Масушита Япан..
Теперь входы для кинотеатров в телеках, для него не осталось..
Жаль.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.23 - 20:44
#13362
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Краску берем такую вот, моющуюся

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.23 - 20:46
#13363
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Колер такой вот, кофе.
Конечно это ни Тикурила, но для нас покрасить по колхозному пойдет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.23 - 20:47
#13364
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Так выглядит сейчас

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26893
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.06.23 - 20:48
#13365
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Нет, уже вот так..

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