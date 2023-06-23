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≡ Приговор по делу о крупных хищениях при строительстве плотины в селе Шили огласили в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47048
Приговор по делу о крупных хищениях при строительстве плотины в селе Шили огласили в суде Костаная
Отправлено: 23.06.23 - 20:36
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Берика Дюсембаева взяли под стражу в зале суда. На приговор он отреагировал спокойно, лишь постарался дописать сообщение в телефоне, пока ему надевал наручники пристав. Габит Алин слушал судью по видеосвязи из больницы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6161
Re: Приговор по делу о крупных хищениях при строительстве...
Отправлено: 23.06.23 - 20:36
#1
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Я так и думал, кукловод выйдет сухим из воды. В принципе шесть лет быстро пролетят, а где они возьмут восемьдесят лямов если, вот вопрос
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