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Приговор по делу о крупных хищениях при строительстве плотины в селе Шили огласили в суде Костаная
Приговор по делу о крупных хищениях при строительстве плотины в селе Шили огласили в суде Костаная
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