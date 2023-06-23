Нашему профессиональному вертухаю с Краснодара повезло смотрю..
Минюст предлагает создать в России класс потомственных тюремщиковСогласно разработанному ведомством документу, дети сотрудников ФСИН получат преимущества при поступлении в вузы ФСИН.Сейчас аналогичные льготы в вузы других силовых структур – МВД, ФСБ и СК – имеют дети их сотрудников.
⚡️Зеленский, когда стал президентом, был готов к договорённостям. Всё, что нужно было сделать - слезть с Олимпа, пойти и договориться с ним, — главарь зэков Пригожин"Для чего была нужна война? Война была нужна, чтобы Шойгу получил "звезду героя". Война была нужна олигархическому клану, управляющему Россией. Война была нужна, чтобы поставить президентом Украины Медведчука".
Далее.. Оказывается война нужна была не для демилитаризации и освобождения русских.. Это в видео так и сказано.. Смело, смело..
Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она сильная армия, чтобы шойгу получил маршала и звезду, – пригожин.«Все для того, чтобы один человек, психически больной, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке несли эту звезду».А за его голову сколько дают? 😂ТРУХА⚡Украина |
ВСУ хотели ударить по дачам курян: Старовойт сообщил о провальной попытке Вооружённые силы Украины хотели ударить по дачам жителей Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил о провальной попытке.Старовойт в своём Telegram-канале написал о ночной атаке беспилотников ВСУ. Атака по дачам курян не удалась, так как сработала русская система ПВО."Были сбиты беспилотные летательные аппараты", - сообщил губернатор.Он добавил, что обломки упали на один из участков садоводческого товарищества в Курске. Уничтожен забор. Власти региона помогут владельцу с восстановлением ограждения в кратчайшие сроки.Роман Старовойт напомнил, что в случае обнаружения обломков к ним нельзя прикасаться. Необходимо тут же сообщить о находке по телефону 112.
ЭТО ВАМ НЕ УКРАИНА! Мову в России никто не запрещает. Но желающих учить мало - Минпросвещения В школах новых российских территорий – Херсонской и Запорожской областях – никто не собирается запрещать изучение украинского языка. Но желающих овладеть мовой мало. "Вы знаете, немного. Все равно есть школы, где такое есть желание. Но у нас же многонациональная страна, и в каждом регионе, национальной республике есть возможность изучать свой национальный язык, национальную культуру", – рассказал в интервью "РИА Новости" министр просвещения России Сергей Кравцов. Так или иначе, уроки украинского языка на Херсонщине и Запорожье начнутся с 1 сентября этого года. Для них даже разработан специальный учебник.Между тем, в июне этого года глава Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, согласно которому в общении и делопроизводстве разрешено использовать украинский и крымскотатарский языки. Русский по-прежнему остаётся в регионе основным.
КАК НА ДУХУ "Уничтожить все духовные связи": Показательное заявление Зеленского
В очередной ночном стриме президент Украины, фактически, анонсировал новый виток гонений на каноническую Украинскую православную церковь, назвав это новыми шагами "по поводу духовной независимости Украины" и пообещал "уничтожить духовные связи с государством-террористом"."Провел совещание о духовной независимости Украины — мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги", - заявил глава киевского режима.
Мария Захарова, комментируя это заявление, написала в своём ТГ-канале:"Как показательны эти слова. Собственно это и была истинная задача привода киевского режима к власти - уничтожить духовную (не только культурную, историческую, экономическую, гуманитарную и т.д. связи), именно духовную связь между нами. Насадить чуждые народу Украины ценности под видом всего "прогрессивного". Как говорится, спасибо, что наконец озвучил. Но сатанизм всегда проявляется, сколько его не скрывают под личиной благодетели. По плодам, по плодам. А плоды американского растения "Zelensky, Species Indeterminata" ядовиты".
ПОТЕРЯВШИЕ НАДЕЖДУ Украине грозит потеря новых территорий. Наступление ВСУ окончательно проваливаетсяО провале контрнаступления ВСУ говорят не только русские военные, но и западные эксперты. Так, издание 19FortyFive отмечает, что продолжение подобных провальных боёв украинцев грозят Незалежной потерей новых территорий и последующим поражением.В связи с этим страну призывают к мирным переговорам.
"Если Киев хочет избежать огромных жертв среди военнослужащих и весьма вероятного проигрыша, ему следует уйти в глухую оборону и готовить основу для дипломатического решения конфликта", - отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Ранее лидер набирающей популярность в ФРГ партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла потряс своим выступлением в эфире местного ток-шоу не только гостей студии, но и ведущих. Обсуждая украинский кризис он сказал, что ситуация в Незалежной напоминает 1945 год. Киеву следует подумать о капитуляции. Целью должно быть сохранение лица для обеих сторон конфликта, убеждённо заметил Хрупалла в эфире немецкого шоу.
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