Отправлено: - 14:52

ЭТО ВАМ НЕ УКРАИНА!Мову в России никто не запрещает. Но желающих учить мало - МинпросвещенияВ школах новых российских территорий – Херсонской и Запорожской областях – никто не собирается запрещать изучение украинского языка. Но желающих овладеть мовой мало."Вы знаете, немного. Все равно есть школы, где такое есть желание. Но у нас же многонациональная страна, и в каждом регионе, национальной республике есть возможность изучать свой национальный язык, национальную культуру", – рассказал в интервью "РИА Новости" министр просвещения России Сергей Кравцов.Так или иначе, уроки украинского языка на Херсонщине и Запорожье начнутся с 1 сентября этого года. Для них даже разработан специальный учебник.Между тем, в июне этого года глава Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, согласно которому в общении и делопроизводстве разрешено использовать украинский и крымскотатарский языки. Русский по-прежнему остаётся в регионе основным.