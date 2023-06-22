УЧЕНЬЕ-ТЬМА! Добрались до книг: Зеленский запретил ввозить литературу из России и Беларуси Закон о запрете импорта издательской продукции из России и Беларуси подписан Зеленским. Этот указ Киев направил в Европейский союз, чтобы оценить, не нарушает ли он права меньшинств на Украине.Стоит отметить, что раньше против этого закона высказалось Министерство юстиции Украины, указавшее на нарушение конституции страны, и также МИД, который побоялся, что из-за такого закона могут возникнуть проблемы со "вступлением" Украины в ЕС.
СТАТИСТИКА Запад воюет до последнего украинца: Путин и Патрушев доказали цифрами Запад собирается поставлять Украине дополнительную зарубежную технику, сообщил президент России Владимир Путин. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев добавил, что техника западного образца продолжает уничтожаться на фронте.Глава государства отметил, что технику можно поставить и дополнительно, но вот мобилизационный резерв безграничным не является. И отсюда напрашивается конкретный вывод.
- Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца, - сказал Путин.Патрушев, в свою очередь, сообщил, что с 4 по 21 июня ВС России уничтожили 246 украинских танков, из которых 13 — западного образца. Также Вооружённые силы России уничтожили более 13 тысяч украинских боевиков, задействованных в ходе контрнаступления ВСУ.
НАЙТИ И НАДРУГАТЬСЯ В Харькове неонацисты объявили охоту на девушку-подростка, спевшую гимн России Одним из главных событий в украинских социальных сетях стало видео из Харькова, на котором несовершеннолетняя девушка исполняет гимн России в центре города, в непосредственной близости от областной администрации. По информации ряда телеграм-каналов, мужественный поступок юной харьковчанки не остался незамеченным местными националистами, которые не только призвали СБУ наказать девушку-подростка (по предварительным данным, её имя София), но и угрожают ей физиеческой расправой и надругательством.Как сообщает телеграм-канал журналиста Сергея Карнаухова, в настоящий момент харьковчанка задержана местными спецслужбами, а её социальные сети, судя по всему, контролируются националистами.Более подробные сведения о судьбе девушки на данный момент отсутствуют.
111: А ты нашел какой там смысл? Никакого? Тогда зачем говоришь про смысл?
Ты чё раздухарился, алё? Я всего лишь написал о том, чтобы давать информацию целиком, а не кастрированную до безобразия и без ссылок на источник. Я дал ссылку на оригинал статьи, которой у тебя не было, ну разве что ватное болото тебе методичку подкинуло. А смысл в любой информации каждый ищет себе сам. Я своё мнение никому не навязываю, в отличие от тебя. А ты чёто так возбудился, я смотрю
Сыкымы: Я дал ссылку на оригинал статьи, которой у тебя не было
Хех.. Если я сделал с нее скрин, как не было? Все было. Просто решил проверить z-патриотов на знание и память Риа новостей, Киселевского канала на предмет патриотических знаний.. Как видим проверка прошла успешно. Еще и пяти минут как говорится не прошло, а экзамен успешно сдан!
Ты думаешь свастика Z, наклеенная везде на патриотах бункерного добавляет им мозга? Нет, она развивает в них раболепие и холопство перед сюзереном.. Я не намерен на себя клеить что то, даже портрет Токаева.. Нельзя лизать зад власти, какой бы она не была. Странно, что ты не знаешь этого...
благодарю за ссылку, весьма любопытно и познавательно. впрочем, для полноты картины лично мне было вполне достаточно упоминания в одном из ваших комментариев "плана даллеса". но я всё равно послушал с удовольствием, чтобы, знаете ли, ознакомится с трендами "передовой" мысли.
ПИШИ-ПРОПАЛО Когда с Украины начинают бежать собственные пропагандисты, можно писать пропало. По всей видимости, на Украине этот момент настал. Рассказываем, кто уже сбежал, называем имена. Самый известный украинский пропагандист и блогер Дмитрий Гордон* спешно покинул Незалежную и объявил большие гастроли по Америке. Афиша, написанная на русском языке, уже есть, билеты продаются в кассах по 100 долларов. А в это время простые украинцы, вынужденные прятаться от мобилизации, задаются вопросом: "Почему Гордон*, обещавший резать русских, позорно покинул Киев в колонне женщин и детей?"
Думается, когда такие маститые "продавцы" нужной правды бегут из страны, пиши пропало. Впрочем, Гордон* не первый и, безусловно, не последний. Так, не живёт на Украине небезызвестный Арсений Яценюк. Помните, как он кричал "Юля! Юля!" освободившейся из тюрьмы Юлии Тимошенко? Так вот. Один из ситуативных лидеров Евромайдана - бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк - уехал в Америку. Вместе с супругой Терезией Викторовной, гражданкой крошечного островного государства Вануату (неподалёку от Австралии), он обитает в солнечной Флориде. В Штатах Арсений не бедствует. В его активе - виллы на берегу Мексиканского залива и другая недвижимость в курортных местечках США. Вспоминая грандиозный проект строительства "забора Яценюка" между Россией и Украиной, над которым смеялись даже "свидомые громадяне", становится ясно, откуда у него взялись деньги на эти покупки. Но Яценюку стоит отдать должное. Он, пожалуй, единственный представитель киевского политеса, который даже ради приличия не стал ездить в зону СВО фотографироваться в бронежилете.
А ещё есть Алексей Арестович** - он вообще пустился во все тяжкие. Когда его уволили из офиса президента Украины, пытался защищать русских в Киеве. А потом махнул в Израиль. Кстати, до этого Арестович** заявил в прямом эфире, что подъезд жилого дома в Киеве был уничтожен украинской ПВО, пытаясь сбить русскую ракету. Теперь болтун катается по заграницам, ища приют. Его активность резко снизилась. В своих роликах он даже начал высказывать крамольные мысли о поражении Украины. Но никаким союзником для нас он не стал. Например, недавно в Израиле Арестович на голубом глазу с упоением рассказывал бывшим гражданам СССР, как будет репрессировать пять миллионов русскоязычных жителей Крыма и Донбасса "после прихода ВСУ":А людей мы делим на три категории. Первые - сотрудничавшие с врагом добровольно. Им лучше уехать, сразу говорю. Есть люди, которые могли бы не сотрудничать, но сотрудничают. Мы их будем поражать в правах. 10 лет без голосования. И третья категория - пенсионер, который взял российский паспорт. Ну а как он 9 лет медицинскую помощь должен был получать? Им будет амнистия. На Донбассе будет введена особая зона.
ЙОД НАРАСХВАТ Украинцы паникуют из-за радиации: Йода в магазинах становится всё меньше
Украинский президент Владимир Зеленский очень любит искажать информацию и создавать панику среди своего же народа. Например, не так давно бывший комик заявил, что русские военные якобы собираются атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Зеленский также не забыл добавить, что это "непременно" приведёт к выбросу радиации, и сразу же после этого доверчивые украинцы пошли массово покупать йод. Именно его применяют для профилактики поражения щитовидной железы при потенциальном попадании радиоактивных изотопов йода в организм.
Однако в Государственном центре ядерной безопасности уверяют украинцев, что сейчас никаких причин так употреблять йод нет.- Безосновательное употребление йода в любой форме может привести к серьёзным ожогам слизистой и отравлениям, - предупредили специалисты центра. В центре также напомнили, что радиоактивный йод образуется лишь при работе энергоблока на мощности. Последний такой блок ЗАЭС был остановлен ещё осенью прошлого года, поэтому йодопрофилактика совершенно не оправдана.Кроме того, эксперты уточняют, что даже при гипотетической аварии на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода.
Не помню, где и зачем я упоминал выдуманный кем-то "план Даллеса", не суть... Одна польза от него - кто-то да и возьмёт в руки роман А. Иванова "Вечный зов". Кругозор свой расширит... Но - какая связь между ним и предложенным мной для прослушивания разговором? Просто любопытно.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать