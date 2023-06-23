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≡ В армию за 48 часов: В Минобороны рассказали о том, как "ловят" призывников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47044
В армию за 48 часов: В Минобороны рассказали о том, как "ловят" призывников
Отправлено: 23.06.23 - 11:31
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Минобороны Казахстана ответило на официальный запрос СМИ касательно проведения весеннего призыва. Оборонное ведомство фактически подтвердило, что в некоторых случаях юношей отправляют отдавать долг Родине буквально за считанные дни.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
939
Re: В армию за 48 часов: В Минобороны рассказали о том, как...
Отправлено: 23.06.23 - 11:31
#1
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Докатились...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25935
Re: В армию за 48 часов: В Минобороны рассказали о том, как...
Отправлено: 23.06.23 - 12:30
#2
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Всех, в Караганду... :-o
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