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≡ Отмена первоначального взноса по льготным ипотекам: Смаилов не согласился ни с одним предложением
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47044
Отмена первоначального взноса по льготным ипотекам: Смаилов не согласился ни с одним предложением
Отправлено: 23.06.23 - 11:39
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Депутаты мажилиса потребовали отменить первоначальный взнос по программам "Бакытты отбасы" и "Шанырак", а также улучшить условия кредитования для социально уязвимых слоёв населения. В своём ответе премьер-министр Алихан Смаилов не принял ни одно предложение.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
559
Re: Отмена первоначального взноса по льготным ипотекам: Смаилов...
Отправлено: 23.06.23 - 11:39
#1
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