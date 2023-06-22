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ПИШИ-ПРОПАЛОКогда с Украины начинают бежать собственные пропагандисты, можно писать пропало.По всей видимости, на Украине этот момент настал. Рассказываем, кто уже сбежал, называем имена.Самый известный украинский пропагандист и блогер Дмитрий Гордон* спешно покинул Незалежную и объявил большие гастроли по Америке. Афиша, написанная на русском языке, уже есть, билеты продаются в кассах по 100 долларов.А в это время простые украинцы, вынужденные прятаться от мобилизации, задаются вопросом: "Почему Гордон*, обещавший резать русских, позорно покинул Киев в колонне женщин и детей?"Думается, когда такие маститые "продавцы" нужной правды бегут из страны, пиши пропало. Впрочем, Гордон* не первый и, безусловно, не последний. Так, не живёт на Украине небезызвестный Арсений Яценюк. Помните, как он кричал "Юля! Юля!" освободившейся из тюрьмы Юлии Тимошенко? Так вот. Один из ситуативных лидеров Евромайдана - бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк - уехал в Америку. Вместе с супругой Терезией Викторовной, гражданкой крошечного островного государства Вануату (неподалёку от Австралии), он обитает в солнечной Флориде. В Штатах Арсений не бедствует. В его активе - виллы на берегу Мексиканского залива и другая недвижимость в курортных местечках США.Вспоминая грандиозный проект строительства "забора Яценюка" между Россией и Украиной, над которым смеялись даже "свидомые громадяне", становится ясно, откуда у него взялись деньги на эти покупки. Но Яценюку стоит отдать должное. Он, пожалуй, единственный представитель киевского политеса, который даже ради приличия не стал ездить в зону СВО фотографироваться в бронежилете.А ещё есть Алексей Арестович** - он вообще пустился во все тяжкие. Когда его уволили из офиса президента Украины, пытался защищать русских в Киеве. А потом махнул в Израиль. Кстати, до этого Арестович** заявил в прямом эфире, что подъезд жилого дома в Киеве был уничтожен украинской ПВО, пытаясь сбить русскую ракету. Теперь болтун катается по заграницам, ища приют. Его активность резко снизилась.В своих роликах он даже начал высказывать крамольные мысли о поражении Украины. Но никаким союзником для нас он не стал. Например, недавно в Израиле Арестович на голубом глазу с упоением рассказывал бывшим гражданам СССР, как будет репрессировать пять миллионов русскоязычных жителей Крыма и Донбасса "после прихода ВСУ":А людей мы делим на три категории. Первые - сотрудничавшие с врагом добровольно. Им лучше уехать, сразу говорю. Есть люди, которые могли бы не сотрудничать, но сотрудничают. Мы их будем поражать в правах. 10 лет без голосования. И третья категория - пенсионер, который взял российский паспорт. Ну а как он 9 лет медицинскую помощь должен был получать? Им будет амнистия. На Донбассе будет введена особая зона.