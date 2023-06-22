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≡ 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47044
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 14:54
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- 26 апреля этого года я ехала в автобусе маршрута № 13, и так как водитель Арман Шаймердинов долго стоял на остановке, я попросила его показать мне график движения автобуса, который висел на панели, прикрытый бумагой, - рассказала Ильиных.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1940
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 23:27
#15
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Хосподи. Ну откуда в Костанае такие люди берутся, в Кустанае таких вроде не было. Понавезли наверное из аулов, себя Леди считают. По ручке ударили, 5 лямов подавай. :lol: Да ещё до суда дошло дело. Проще было бы закрыть за неимением ущерба и причинения вреда здоровью. И дело с концом. Мля , прям новой цивилизацией так и пахнет. 8-) 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 22.06.2023 - 23:35]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26862
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 23:54
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Понавезли наверное из аулов,

У нас в аулах живет какой то там сорт, или что?
Там такие же как мы люди.
Если у тебя на Родине в Германии это так, то не надо нас то в этом уличать как то..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1940
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 23.06.23 - 00:24
#17
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Цитата:
111:
то не надо нас то в этом уличать как то..



Всё старо как мир! по три рубля! :lol: 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13753
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 23.06.23 - 10:30
#18
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Цитата:
Эл-починно:
Хосподи. Ну откуда в Костанае такие люди берутся, в Кустанае таких вроде не было.

судя по тому как тут часто ноют разные поуеховшие то в костанае только такие и были всю жизнь))
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1235
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 23.06.23 - 10:31
#19
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Цитата:
abaika95:

глас разума)
последнее время замечаю, что в местных новостях в основной массе всегда защищают "виновных" (ну по моему мнению "виновных")
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